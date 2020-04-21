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Чтобы избавиться от нефти, нужно заплатить несколько десятков долларов за каждый баррель

Чтобы избавиться от нефти, нужно заплатить несколько десятков долларов за каждый баррель

Этой ночью цена нефти марки техасской WTI упала ниже одного доллара за баррель впервые в истории, о чем свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Позже цена нефти WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной. На 21:32 по московскому времени она стоит почти минус 40 долларов за баррель.

Вот как инвестбанкир Евгений Коган, профессор ВШЭ, объясняет, такую цену на нефть:

— Как может нефть стоить 0? Товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Нет покупателя на американскую нефть, — пишет он в своем телеграм-канале. — Это фьючерсы, фьючерсный контракт. Все резервуары заполнены. Поставка очень быстрая. Нет покупателя на короткую поставку. Есть некая перекладка фондов из короткого контракта, который заканчивается сегодня, в более длинные. Есть ожидания, что, возможно, через месяц-два нефть будет дороже. Сегодня же не готовы покупать вообще. Потому и цена 0. Эта история войдёт в учебники.

Вот так сейчас выглядит&nbsp;WTI на&nbsp;Нью-Йоркской товарной бирже

Вот так сейчас выглядит WTI на Нью-Йоркской товарной бирже

Острая борьба за рынки сбыта, которая разыгралась после выхода России из соглашения со странами ОПЕК и решения Саудовской Аравии резко нарастить добычу, называют «нефтяной войной». В марте стоимость нефти в результате упала до локального минимума, а курсы валют подскочили.

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