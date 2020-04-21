Этой ночью цена нефти марки техасской WTI упала ниже одного доллара за баррель впервые в истории, о чем свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Позже цена нефти WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной. На 21:32 по московскому времени она стоит почти минус 40 долларов за баррель.

Вот как инвестбанкир Евгений Коган, профессор ВШЭ, объясняет, такую цену на нефть:

— Как может нефть стоить 0? Товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Нет покупателя на американскую нефть, — пишет он в своем телеграм-канале. — Это фьючерсы, фьючерсный контракт. Все резервуары заполнены. Поставка очень быстрая. Нет покупателя на короткую поставку. Есть некая перекладка фондов из короткого контракта, который заканчивается сегодня, в более длинные. Есть ожидания, что, возможно, через месяц-два нефть будет дороже. Сегодня же не готовы покупать вообще. Потому и цена 0. Эта история войдёт в учебники.