В понедельник, 20 апреля, в Новосибирской области, по данным оперштаба, зарегистрировали 24 новых случая коронавируса — 22 взрослых и 2 ребенка. Всего в регионе 132 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из которых 16 выписали домой по выздоровлению, а четверо умерли. Последний умерший пациент с коронавирусом скончался сегодня.

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