В понедельник, 20 апреля, в Новосибирской области, по данным оперштаба, зарегистрировали 24 новых случая коронавируса — 22 взрослых и 2 ребенка. Всего в регионе 132 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из которых 16 выписали домой по выздоровлению, а четверо умерли. Последний умерший пациент с коронавирусом скончался сегодня.
Рассказываем, что ещё произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:
- Россия попала в десятку коронавирусных стран. За последние сутки здесь зарегистрированы 4268 новых заражений.
- На оперативном совещании утром в понедельник, 20 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса пока вводить не планируют.
- В Новосибирске начал свою работу инфекционный госпиталь, созданный на базе больницы № 11. В учреждение уже начали направлять пациентов с подозрением на коронавирус.
- Мы опубликовали обновленную карту районов Новосибирской области, где обнаружили коронавирусную инфекцию.
- У сибирячки с коронавирусом случился нервный срыв во время госпитализации. НГС поговорил с ней в прямом эфире Instagram (видео еще доступно).
- Власти Новосибирской области рассказали о новых нарушителях карантина. Сумма штрафов уже превысила миллион.
- Сегодня, в первый жаркий день весны на улицах стало заметно больше гуляющих горожан. НГС в репортаже показал, как это было.
- Новосибирцы устроили виртуальный митинг с обращениями к правительству из-за пандемии.
- Туристам из Кемерово, Алтая и Томска, застрявшим во Вьетнаме, разрешили прилететь в Новосибирск. Известно, что их рейс приземлился в аэропорту «Толмачёво» около 19 часов вечера.
- Владимир Путин провел сегодня совещание по прогнозам развития ситуации с коронавирусом в России. Здесь — о вакцине, среднем возрасте заболевших и реабилитации переболевших. Также публикуем полную речь президента.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко выразил надежду, что к лету темпы распространения новой коронавирусной инфекции в России пойдут на спад.
- Режим самоизоляции планируют продлить на майские праздники.
- Новосибирская общественница Анастасия Смолина, отстаивающая права людей с сахарным диабетом, в своей авторской колонке рассуждает, почему государство внезапно забыло про все болезни, кроме коронавируса.
- Во Владикавказе местные жители сегодня устроили митинг против режима самоизоляции.
НГС продолжает вести онлайн-хронику того, что происходит в регионе.