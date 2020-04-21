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Россия вошла в ТОП-10 стран с коронавирусом

Россия вошла в ТОП-10 стран с коронавирусом

В понедельник, 20 апреля, в Новосибирской области, по данным оперштаба, зарегистрировали 24 новых случая коронавируса — 22 взрослых и 2 ребенка. Всего в регионе 132 пациента с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из которых 16 выписали домой по выздоровлению, а четверо умерли. Последний умерший пациент с коронавирусом скончался сегодня.

Рассказываем, что ещё произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:

НГС продолжает вести онлайн-хронику того, что происходит в регионе.

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коронавирус в Новосибирске
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