— Мы наблюдаем острую нехватку позитивного контента, при этом запрос в молодежной среде на него крайне высок. Мы, безусловно, не предлагаем смотреть на мир через розовые очки, и контент посвященный проблемам, с которым сталкивается молодое поколение, не менее важен для нас. Более того, мы обновили список тем, добавив в него направление, посвященное именно проблемам молодежи и помощи в их решении, — рассказал гендиректор ИРИ Антон Ключкин.

Прием заявок начался 20 апреля, он будет длиться месяц. Как и прежде, сначала заявки оценят независимые эксперты из области медиа, а окончательное решение по ним будут принимать специальный конкурсный комитет и наблюдательный совет. Итоги конкурсного отбора подведут 28 июля. Подать заявку можно на сайте ИРИ.

— Наша задача не в том, чтобы просто провести конкурс и отчитаться перед государством, а в том, чтобы по его итогам появился качественный и, что самое важное, востребованный социально значимый контент. Именно поэтому у нас достаточно жесткие условия контракта, даже невыполнение одного из условий влечет расторжение договора и возврат денежных средств, — подчеркнул Антон Ключкин.