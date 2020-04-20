Институт развития интернета (ИРИ) начал принимать заявки от российских медиа на конкурс проектов для молодежи. Это уже второй этап конкурса, первый ИРИ провели этой зимой — одним из его победителей стал наш проект «Фронтовой инстаграм».
В конкурсе могут участвовать медиа и блогеры, которые предложат идеи спецпроектов в СМИ, видеороликов и игр на четыре темы: «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!». В ИРИ периметр идей очерчивают как «позитивный социально значимый контент для молодежи».
— Мы наблюдаем острую нехватку позитивного контента, при этом запрос в молодежной среде на него крайне высок. Мы, безусловно, не предлагаем смотреть на мир через розовые очки, и контент посвященный проблемам, с которым сталкивается молодое поколение, не менее важен для нас. Более того, мы обновили список тем, добавив в него направление, посвященное именно проблемам молодежи и помощи в их решении, — рассказал гендиректор ИРИ Антон Ключкин.
Прием заявок начался 20 апреля, он будет длиться месяц. Как и прежде, сначала заявки оценят независимые эксперты из области медиа, а окончательное решение по ним будут принимать специальный конкурсный комитет и наблюдательный совет. Итоги конкурсного отбора подведут 28 июля. Подать заявку можно на сайте ИРИ.
— Наша задача не в том, чтобы просто провести конкурс и отчитаться перед государством, а в том, чтобы по его итогам появился качественный и, что самое важное, востребованный социально значимый контент. Именно поэтому у нас достаточно жесткие условия контракта, даже невыполнение одного из условий влечет расторжение договора и возврат денежных средств, — подчеркнул Антон Ключкин.
Напомним, что одним из победителей первой волны конкурса стал наш проект «Фронтовой инстаграм» — в нем мы собираем фронтовые снимки из семейных альбомов со всей страны и рассказываем их истории.