Сегодня, 20 апреля, в центре Новосибирска проходит стихийный онлайн-митинг. В условиях самоизоляции горожане стали оставлять сообщения в 2ГИС и Яндекс.Навигаторе с требованиями ввести в городе ЧС и осуществить денежную поддержку граждан, как и обещало правительство. Пользователи социальных сетей устроили онлайн-митинги уже в нескольких городах страны.



— По всей России стихийно собираются онлайн-митинги. В Новосибирске тоже есть, но мало, и модераторы Яндекса трут комментарии быстрее, чем пользователи успевают оставлять, — поделилась с НГС читательница.