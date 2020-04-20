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Так сейчас выглядит центр города на картах

Так сейчас выглядит центр города на картах

Сегодня, 20 апреля, в центре Новосибирска проходит стихийный онлайн-митинг. В условиях самоизоляции горожане стали оставлять сообщения в 2ГИС и Яндекс.Навигаторе с требованиями ввести в городе ЧС и осуществить денежную поддержку граждан, как и обещало правительство. Пользователи социальных сетей устроили онлайн-митинги уже в нескольких городах страны.

— По всей России стихийно собираются онлайн-митинги. В Новосибирске тоже есть, но мало, и модераторы Яндекса трут комментарии быстрее, чем пользователи успевают оставлять, — поделилась с НГС читательница.

Публикуем 10 скриншотов с обращениями новосибирцев.

На картах 2ГИС «митинг» распространился по всему центру города

На картах 2ГИС «митинг» распространился по всему центру города

В основном люди требуют ввести режим ЧС и жалуются, что у них нет денег

В основном люди требуют ввести режим ЧС и жалуются, что у них нет денег

Горожане настаивают, чтобы был введен режим чрезвычайной ситуации, и россиянам назначили госвыплаты. В противном случае граждане требуют отправить власть в отставку

Горожане настаивают, чтобы был введен режим чрезвычайной ситуации, и россиянам назначили госвыплаты. В противном случае граждане требуют отправить власть в отставку

Некоторые пишут, что в таких условиях оставаться на самоизоляции невозможно

Некоторые пишут, что в таких условиях оставаться на самоизоляции невозможно

Кто-то пока еще сохраняет юмористический дух&nbsp;

Кто-то пока еще сохраняет юмористический дух 

В Яндекс.Навигаторе большинство сообщений сконцентрировано рядом с домом Правительства Новосибирской области

В Яндекс.Навигаторе большинство сообщений сконцентрировано рядом с домом Правительства Новосибирской области

Новосибирцы жалуются, что комментарии довольно быстро трут модераторы

Новосибирцы жалуются, что комментарии довольно быстро трут модераторы

Однако горожане не перестают писать новые лозунги и требования

Однако горожане не перестают писать новые лозунги и требования

Известно, что онлайн-митинги сначала прошли в Ростове-на-Дону. Вслед за ним идею подхватили Екатеринбург, Красноярск, Санкт-Петербург и другие города

Известно, что онлайн-митинги сначала прошли в Ростове-на-Дону. Вслед за ним идею подхватили Екатеринбург, Красноярск, Санкт-Петербург и другие города

Еще одно популярное требование — помочь малому бизнесу

Еще одно популярное требование — помочь малому бизнесу

Тем временем во Владикавказе проходит реальный митинг против самоизоляции, на который вышли около полутора тысяч человек.

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онлайн-митингмитинг в Новосибирске
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