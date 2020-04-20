— У нас создан специальный федеральный консультативный центр, все тяжелые пациенты ставятся на учет. <…> Таких пациентов уже более 700 на сегодняшний день, это те, которые наблюдаются и, соответственно, требуют повышенного внимания в реанимациях, — отметил Мурашко.



За последние сутки, по данным федерального оперштаба, в России диагностированы 4268 новых случаев COVIG-19. То, что страна еще даже не на пике, сегодня подтвердил и президент во время совещания с вирусологами и экспертами Роспотребнадзора.

— Вы знаете, что ситуация остаётся сложной. Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растёт, и не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой. Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнёт проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло. Этот процесс за счёт профилактических мер нам всё-таки удалось несколько притормозить, сдержать. Но, к сожалению, инфекция, даже если речь идёт о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации.