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Мурашко подтвердил, что 700 с лишним пациентов COVID-19 находятся в реанимациях и требуют к себе повышенного внимания

Мурашко подтвердил, что 700 с лишним пациентов COVID-19 находятся в реанимациях и требуют к себе повышенного внимания

Глава Минздрава Михаил Мурашко выразил надежду, что к лету темпы распространения новой коронавирусной инфекции в России пойдут на спад.

— Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни. Безусловно, всем хочется, и не меньше — медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, и дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках, — сказал министр в интервью «России 24».

Сейчас в стране заражены чуть больше 47 тысяч человек, 700 с лишним — в тяжелом состоянии.

— У нас создан специальный федеральный консультативный центр, все тяжелые пациенты ставятся на учет. <…> Таких пациентов уже более 700 на сегодняшний день, это те, которые наблюдаются и, соответственно, требуют повышенного внимания в реанимациях, — отметил Мурашко.

За последние сутки, по данным федерального оперштаба, в России диагностированы 4268 новых случаев COVIG-19. То, что страна еще даже не на пике, сегодня подтвердил и президент во время совещания с вирусологами и экспертами Роспотребнадзора.

— Вы знаете, что ситуация остаётся сложной. Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растёт, и не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой. Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнёт проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло. Этот процесс за счёт профилактических мер нам всё-таки удалось несколько притормозить, сдержать. Но, к сожалению, инфекция, даже если речь идёт о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации.

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коронавируспандемия
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