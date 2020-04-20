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ДТП произошло рядом со старым постом ГАИ в Бердске

ДТП произошло рядом со старым постом ГАИ в Бердске

Сегодня вечером, 20 апреля, у Нового поселка в Бердске произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Как сообщают очевидцы в паблике «АвтоБердск», предположительными участниками аварии рядом со старым постом ГАИ стали водитель такси и мотоциклист. Информацию об этом подтвердил диспетчер службы 112:

— Сбит мотоциклист. Автомашина KIA Rio с наклейками «Яндекс.Такси». Информация поступила в 19:07. Работают службы 02, 03. Мотоциклист повредил ногу.

Также в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщили, что участники ДТП разошлись во мнении о том, кто виноват: байкер согласен, что нарушил ПДД, но утверждает, что такси проехало на красный сигнал светофора, поэтому считает вину обоюдной. Водитель «Яндекс.Такси» же свою вину отрицает.

В воскресенье, 19 апреля, в Железнодорожном районе автомобиль такси сбил мотоциклиста.

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авария с мотоциклистомДТП
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