Сегодня вечером, 20 апреля, у Нового поселка в Бердске произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Как сообщают очевидцы в паблике «АвтоБердск», предположительными участниками аварии рядом со старым постом ГАИ стали водитель такси и мотоциклист. Информацию об этом подтвердил диспетчер службы 112:

— Сбит мотоциклист. Автомашина KIA Rio с наклейками «Яндекс.Такси». Информация поступила в 19:07. Работают службы 02, 03. Мотоциклист повредил ногу.

Также в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщили, что участники ДТП разошлись во мнении о том, кто виноват: байкер согласен, что нарушил ПДД, но утверждает, что такси проехало на красный сигнал светофора, поэтому считает вину обоюдной. Водитель «Яндекс.Такси» же свою вину отрицает.