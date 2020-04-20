Сумма штрафов превысила миллион: власти рассказали о новых нарушителях карантина

Ещё трое нарушителей режима медицинского наблюдения задержаны при передвижении на автомобилях.

— 16 апреля в Центральном районе Новосибирска сотрудниками ГИБДД был задержан гражданин, который выехал на автомобиле «Лада Приора» в общественное место (магазин), вместо того, чтобы находиться дома. 19 апреля на улице Станционной в Ленинском районе были остановлены два легковых автомобиля. При проверке документов выяснилось, что в каждом автомобиле находились граждане, которые нарушили предписанный им карантинный режим, — пояснили в правительстве.



На всех нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Незаконная деятельность

За незаконную деятельность в период противодействия коронавирусу также привлекут к ответственности торговца одеждой с Центрального рынка Новосибирска и владельца сауны «Бордо»,