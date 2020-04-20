Сумма штрафов превысила миллион: власти рассказали о новых нарушителях карантина

Власти Новосибирской области рассказали, скольких нарушителей карантина принудительно отправили в обсерваторы и скольким нарушителям самоизоляции грозят штрафы.
Нарушители карантина
По информации пресс-службы Правительства Новосибирской области, четверо нарушителей карантина принудительно направлены в обсерваторы. Одна из них — жительница Барабинска — была оштрафована дважды и по решению суда помещена в обсерватор. Другие нарушители карантина — это два человека из города Обь и один из Заельцовского района Новосибирска.
Ещё трое нарушителей режима медицинского наблюдения задержаны при передвижении на автомобилях.
— 16 апреля в Центральном районе Новосибирска сотрудниками ГИБДД был задержан гражданин, который выехал на автомобиле «Лада Приора» в общественное место (магазин), вместо того, чтобы находиться дома. 19 апреля на улице Станционной в Ленинском районе были остановлены два легковых автомобиля. При проверке документов выяснилось, что в каждом автомобиле находились граждане, которые нарушили предписанный им карантинный режим, — пояснили в правительстве.
На всех нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.
Незаконная деятельность
За незаконную деятельность в период противодействия коронавирусу также привлекут к ответственности торговца одеждой с Центрального рынка Новосибирска и владельца сауны «Бордо»,
— 17 апреля не приостановила работу сауна «Бордо» в Октябрьском районе. В момент проверки сотрудниками полиции данного заведения администратор принимала заказы на вечернее время. С её слов, сауна работала в обычном режиме и не закрывалась, оказывая банно-оздоровительные услуги. Посетителям предоставлялись в пользование бассейн, парилка, комната отдыха и другое. На своём официальном сайте заведение обещает «полноценный отдых после трудовой недели», однако в период распространения коронавирусной инфекции это представляет особую опасность, — добавили в пресс-службе.
Кроме того, нарушителей нашли и среди уличных торговцев: один из них на улице Станционной в Ленинском районе продавал с лотка аксессуары для мобильных телефонов, которые не входят в список товаров первой необходимости. К тому же он не являлся индивидуальным предпринимателем. А в одном из торговых центров в Октябрьском районе продавали наручные часы. По всем этим случаям возбуждено административное дело и начато расследование.
Какова сумма штрафов
Кроме того, новосибирцев продолжают штрафовать за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения коронавирусной инфекции.
Правоохранительные органы составили и направили в суд 134 административных протокола, в том числе 81 протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
— Из них 42 в отношении физических лиц, 25 гражданам уже избрана мера наказания в виде штрафа, общая сумма составила 379,1 тысячу рублей. К ответственности по этой же статье привлечены 40 юридических лиц, из них 23 уже оштрафованы на общую сумму 632,5 тысячи руб. Всего сумма штрафов на юридических лиц и граждан, оштрафованных по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, уже превысила 1 млн рублей.
Совместные проверки полиции и органов власти по предприятиям и организациям Новосибирской области будут продолжаться.
Ранее НГС также рассказывал, кого из новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.