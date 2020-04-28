29 апреля над Новосибирском пролетит астероид OR2 — при наличии профессиональной техники, его можно будет наблюдать всю ночь.
— Астероид не упадёт на Землю, потому что он в 16 раз дальше, чем Луна. Траектория его рассчитана очень хорошо, ближайшие 100–200 он не упадёт. Когда будет самый максимум сближения — это будет вечер в Новосибирске, примерно 5 часов вечера 29 апреля. В любом случае его всю ночь будет видно, — объяснил методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.
По яркости астероид OR2 относится к 11-й звёздной величине. Для сравнения, те звёзды, которые хорошо видно на небе относятся ко 2-й, 3-й, 4-й величинам. Объекты 5-й и 6-й величин в городе наблюдать уже нельзя.
— Он очень далеко от Земли. Только профессиональный астроном, у которого есть фотокамера сможет наблюдать за этим астероидом. Не каждый, у кого есть телескоп, может это видеть, а те, кто работает профессионально с крупными обсерваториями, чтобы уточнять орбиту этого объекта, чтобы в будущем понимать его дальнейшую траекторию, — объяснил Андрей Никифоров.
Специалисты смогут проследить, изменится ли орбита астероида OR2 из-за гравитации Земли.
#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it's wearing a mask! It's at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg— Arecibo Radar (@AreciboRadar) April 18, 2020
Напомним, что в феврале в Новосибирском планетарии группа учеников сфотографировала комету C/2017 T2 (PANSTARRS), которая считается одной из самых ярких из наблюдаемых в 2020 году.