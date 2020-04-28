29 апреля над Новосибирском пролетит астероид OR2 — при наличии профессиональной техники, его можно будет наблюдать всю ночь.

— Астероид не упадёт на Землю, потому что он в 16 раз дальше, чем Луна. Траектория его рассчитана очень хорошо, ближайшие 100–200 он не упадёт. Когда будет самый максимум сближения — это будет вечер в Новосибирске, примерно 5 часов вечера 29 апреля. В любом случае его всю ночь будет видно, — объяснил методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

По яркости астероид OR2 относится к 11-й звёздной величине. Для сравнения, те звёзды, которые хорошо видно на небе относятся ко 2-й, 3-й, 4-й величинам. Объекты 5-й и 6-й величин в городе наблюдать уже нельзя.