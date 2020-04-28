28 апреля вторник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 74.50
eur 80.76
Тема дня Введён масочный режим (список мест)
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 74.50
eur 80.76

Все новости

Все новости
В городе посмотреть на астероид не получится

В городе посмотреть на астероид не получится

29 апреля над Новосибирском пролетит астероид OR2 — при наличии профессиональной техники, его можно будет наблюдать всю ночь.

— Астероид не упадёт на Землю, потому что он в 16 раз дальше, чем Луна. Траектория его рассчитана очень хорошо, ближайшие 100–200 он не упадёт. Когда будет самый максимум сближения — это будет вечер в Новосибирске, примерно 5 часов вечера 29 апреля. В любом случае его всю ночь будет видно, — объяснил методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

По яркости астероид OR2 относится к 11-й звёздной величине. Для сравнения, те звёзды, которые хорошо видно на небе относятся ко 2-й, 3-й, 4-й величинам. Объекты 5-й и 6-й величин в городе наблюдать уже нельзя.

— Он очень далеко от Земли. Только профессиональный астроном, у которого есть фотокамера сможет наблюдать за этим астероидом. Не каждый, у кого есть телескоп, может это видеть, а те, кто работает профессионально с крупными обсерваториями, чтобы уточнять орбиту этого объекта, чтобы в будущем понимать его дальнейшую траекторию, — объяснил Андрей Никифоров.

Специалисты смогут проследить, изменится ли орбита астероида OR2 из-за гравитации Земли.

Напомним, что в феврале в Новосибирском планетарии группа учеников сфотографировала комету C/2017 T2 (PANSTARRS), которая считается одной из самых ярких из наблюдаемых в 2020 году.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

астероидастрономияНовосибирский планетарий
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!