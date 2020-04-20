«Батареи как огонь»: мэрия Новосибирска рассказала, когда отключат отопление

Мэрия Новосибирска завершит отопительный сезон в городе не раньше середины мая, несмотря на жаркую погоду, установившуюся сейчас, и жалобы горожан.
Новосибирцев мучает жара
В Новосибирск пришло аномальное тепло: почти всю неделю в дневное время столбик термометра будет держаться выше 20 градусов, а четверг станет самым жарким днем — температура воздуха достигнет 27 градусов. Новосибирцы уже начали жаловаться, что при такой погоде и включенном отоплении дома очень жарко и душно.
— Мы всей семьей, включая детей, дедушку и бабушку, вынуждены гулять в Нарымском сквере с 10:00 до 22:00, так как в квартире находиться невозможно! Батареи как огонь, топят как зимой, — рассказывает читательница НГС Наталья.
СГК уже снизила параметры
В компании СГК корреспонденту НГС сообщили, что интенсивность теплоснабжения снизили еще с начала месяца:
— Новосибирские ТЭЦ с 1 апреля работают на минимальных параметрах по теплоснабжению. Кроме того, за счет работы систем автоматики в индивидуальных пунктах, отключения ряда промышленных предприятий циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения снизилась почти на 20% — до 49 000 тонн в час. Снизить температуру подачи теплоносителя ниже минимальных 75 градусов технически невозможно, так как при этом ухудшится качество горячего водоснабжения. Температура горячей воды может стать ниже нормативной. Управляющие компании, ТСЖ и предприятия могут самостоятельно регулировать режим теплопотребления домов и зданий.
Май еще будет холодным
В мэрии Новосибирска сообщили, что отопительный сезон закончится не раньше середины мая:
— По прогнозу Гидрометцентра России, с 15 по 24 апреля в Новосибирске ожидается среднесуточная температура +9..+12 градусов, а в дневное время возможны повышения температуры до +21..+23 градусов. При этом в начале мая температурный фон ожидается в среднем до +3..+5 градусов. Только с 6 по 12 мая возможно повышение среднесуточной температуры до +8 градусов. В соответствии с действующим законодательством отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов.
При этом жильцы могут сами принять решение о прекращении теплоснабжения дома до завершения отопительного периода и обратиться с таким решением в УК и ТСЖ, а с письменным заявлением — в ресурсоснабжающую организацию.
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