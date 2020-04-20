«Батареи как огонь»: мэрия Новосибирска рассказала, когда отключат отопление

Мэрия Новосибирска завершит отопительный сезон в городе не раньше середины мая, несмотря на жаркую погоду, установившуюся сейчас, и жалобы горожан.

Новосибирцев мучает жара

В Новосибирск пришло аномальное тепло: почти всю неделю в дневное время столбик термометра будет держаться выше 20 градусов, а четверг станет самым жарким днем — температура воздуха достигнет 27 градусов. Новосибирцы уже начали жаловаться, что при такой погоде и включенном отоплении дома очень жарко и душно.



— Мы всей семьей, включая детей, дедушку и бабушку, вынуждены гулять в Нарымском сквере с 10:00 до 22:00, так как в квартире находиться невозможно! Батареи как огонь, топят как зимой, — рассказывает читательница НГС Наталья.

