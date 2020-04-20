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К месту митинга стягиваются силовики

К месту митинга стягиваются силовики

Во Владикавказе местные жители сегодня устроили митинг против режима самоизоляции. Об этом сообщает «МБХ медиа». Основная причина недовольства — потеря работы и доходов, а также недостаток информации о зараженных. По данным издания, участники акции пришли к Дому правительства и потребовали, чтобы с ними поговорил глава республики Вячеслав Битаров. По данным Telegram-канала Readovka, всего в акции приняли участие около полутора тысяч человек.

К месту происшествия стали стягиваться силовики, нескольких участников акции, в том числе предполагаемых организаторов, задержали. Однако протестующим удалось добиться своего — глава региона и члены правительства вышли к ним.

— Эту болезнь не я придумал, лечения от нее нет. Лечение одно — сидеть дома, — заявил Битаров.

По официальным данным, в Северной Осетии насчитывается 177 случаев заражения. Двое пациентов скончались.

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