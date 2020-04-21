Сколько новосибирцев потеряли работу: сравниваем цифры марта и апреля

За первую половину апреля в центры занятости Новосибирской области обратилось 4300 человек.

При этом показатель апреля по среднему числу обратившихся в день превосходит аналогичный показатель марта.

— В марте 2020 года 6,5 тысяч граждан обратились в государственные учреждения занятости населения Новосибирской области в целях поиска подходящей работы, за период с 1 по 15 апреля 2020 года — 4,3 тысячи граждан. сообщили в Министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Таким образом, в среднем на один день марта приходится 209 обратившихся, а в первой половине апреля — 286 человек.