Одна из главных мер, которая помогает предотвратить распространение коронавируса, — мытьё рук. Однако не всегда есть возможность это сделать, поэтому люди пользуются антисептиками. Несмотря на свою эффективность, антисептики могут раздражать и высушивать кожу.
Как правильно пользоваться антисептиком и что делать, если вы всё-таки с ним переусердствовали, рассказали новосибирские дерматологи Регина Александрова и Анастасия Колерова.
Виды антисептиков
По словам Регины Александровой, на сегодняшний день на рынке можно найти три вида антисептиков: с гелевой основой, спиртовые и антибактериальные салфетки.
— Прежде чем выбрать какой-нибудь антисептик, нам нужно убедиться, что в нём небольшое количество спирта. Чтобы в нём не было отдушек и парабенов, потому что это тоже вещества, которые токсичны. При частом использовании таких препаратов можно вызвать раздражение кожи рук, вплоть до аллергии либо химического ожога, — рассказала Регина Александрова.
Дерматолог Анастасия Колерова сообщила, что использование антисептиков, особенно без защиты, может привести к дерматиту и экземе.
— Может быть аллергический дерматит, может быть обострение тех заболеваний, которые были у человека, псориаз тот же, на руках. В основном это экзема, — рассказала специалист.
Как правильно пользоваться антисептиком
По словам Регины Александровой, антисептики стоит использовать только в том случае, если нет возможности помыть руки с мылом. Например, так можно делать в офисе или в дороге.
— Мое мнение в том, что постоянно использовать антисептик не стоит, как дерматолог я не рекомендую, — рассказала Регина Александрова. — Если есть возможность — лучше помыть руки. Если такой возможности нет, то можно использовать антисептик, но не более 3–4 раз в день. Не нужно постоянно, после каждого контакта с дверной ручкой обрабатывать руки антисептиком. На сегодняшний день антисептики весьма современные, позволяют обработать 1 раз в день руки, и на протяжении всего дня сохраняется эффект защиты.
При этом стоит помнить, что антисептики в форме спрея содержат спирт, поэтому лучше выбирать средства на гелевой основе.
Анастасия Колерова рекомендует мазать руки увлажняющим кремом после нанесения антисептиков.
— Лучше пользоваться антисептиками в зависимости от того, как часто человек контактирует с окружающей средой, где потенциально могут быть бактерии, либо вирусы. В принципе, пользоваться можно довольно часто, главное — защищать руки после этого. Руки помыть, потом нанести антисептик, прошло минуты 3, после этого можно нанести крем увлажняющий. Самое классическое — с пантенолом, — объяснила дерматолог.
Она добавила, что если есть выбор: помыть руки с мылом или протереть их антисептиком, то лучше выбрать первый вариант.
Как бороться с последствиями
Если кожу всё-таки пересушили антисептиком, то первое, что нужно сделать, — перестать его использовать.
— Дальше, если есть возможность, обратиться к врачу-дерматологу. Уже врач назначает специфическую терапию — антигистамины, кремы, мази, купленные через аптеку, а не масс-маркет, — говорит Регина Александрова.
Анастасия Колерова так же говорит о том, что стоит обращаться за помощью к врачу.
— Лучше не заниматься самолечением. Лучше обратиться у дерматологу, потому что к нам часто приходят пациенты, которые уже как-то лечились, причём теми мазями, которые мы сами назначаем, это гормональные средства различные. Поэтому это лечение зависит каждый раз от индивидуальной картины, — объяснила специалист.
Регина Александрова уточнила, что если человек не может или не хочет обращаться за помощью к врачу, то он может сам приобрести заживляющую мазь. Именно мазь, а не крем, потому что такое средство будет лучше питать кожу. Ею стоит пользоваться после каждого мытья рук.
— В составе должны быть восстанавливающие компоненты: мочевина (она отшелушивает кожу), пантенол (защищает, восстанавливает, заживляет). Если повреждения серьёзные, вплоть до экземы, то лучше обратиться к дерматологу и получить лечение, — рассказала дерматолог.
Ранее мы объясняли, как нужно правильно мыть руки. Посмотрите в нашей видео-инструкции. Также вы можете пройти тест по рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы проверить, чему вас научил коронавирус.