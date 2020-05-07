— Прежде чем выбрать какой-нибудь антисептик, нам нужно убедиться, что в нём небольшое количество спирта. Чтобы в нём не было отдушек и парабенов, потому что это тоже вещества, которые токсичны. При частом использовании таких препаратов можно вызвать раздражение кожи рук, вплоть до аллергии либо химического ожога, — рассказала Регина Александрова.

Дерматолог Анастасия Колерова сообщила, что использование антисептиков, особенно без защиты, может привести к дерматиту и экземе.

— Может быть аллергический дерматит, может быть обострение тех заболеваний, которые были у человека, псориаз тот же, на руках. В основном это экзема, — рассказала специалист.

Как правильно пользоваться антисептиком

По словам Регины Александровой, антисептики стоит использовать только в том случае, если нет возможности помыть руки с мылом. Например, так можно делать в офисе или в дороге.

— Мое мнение в том, что постоянно использовать антисептик не стоит, как дерматолог я не рекомендую, — рассказала Регина Александрова. — Если есть возможность — лучше помыть руки. Если такой возможности нет, то можно использовать антисептик, но не более 3–4 раз в день. Не нужно постоянно, после каждого контакта с дверной ручкой обрабатывать руки антисептиком. На сегодняшний день антисептики весьма современные, позволяют обработать 1 раз в день руки, и на протяжении всего дня сохраняется эффект защиты.