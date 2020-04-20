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Криминал

Бывшего топ-менеджера биотехнопарка отпустили из СИЗО под домашний арест

Раньше его подозревали в получении взятки, а теперь, по словам адвоката, он подозреваемый в мошенничестве

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Раньше Владимира Кожевникова подозревали в получении взятки

Раньше Владимира Кожевникова подозревали в получении взятки

Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения бывшему топ-менеджеру биотехнопарка Владимиру Кожевникову.

— 20 апреля суд по инициативе защиты, поддержанной следствием, изменил меру пресечения — вместо содержания под стражей бывшего генерального директора АО «Управляющая компания Биотехнопарка» перевели под домашний арест, — сообщил председатель Новосибирской городской коллегии адвокатов, адвокат Александр Балян.

С чего началось следствие

Владимира Кожевникова подозревали в получении крупной взятки. Он был арестован 30 августа 2019 года. По делу также проходит в качестве посредника Павел Шелеметьев. По данным «КонтурФокуса», он был директором компании ООО «ИНЭК-НСК», специализирующейся на торговле непродовольственными товарами.

Организация 17 января 2020 года была исключена из ЕГРЮЛ из-за наличия сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности — сейчас из-за этого компания не может вести свою деятельность.

— Кожевников был арестован по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по итогам явки с повинной гендиректора ООО «Медхолдинггрупп» Татьяны Франк, утверждавшей, что якобы взятка в размере 2,6 миллиона рублей была передана Кожевникову через посредничество П. В. Шелеметьева за попустительство по службе при приёме оборудования, поставленного в биотехнопарке, — рассказал адвокат.

Новое обвинение

По словам Баляна, 9 апреля 2020 года следователь прекратила уголовное преследование Кожевникова по обвинению во взятке, но теперь расследование ведётся по другому обвинению.

— Теперь следствие считает, что упомянутая сумма в 2,6 миллиона рублей была похищена Кожевниковым и Шелеметьевым у Франк путём обмана и злоупотребления доверием — под видом займа. Они привлечены в качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ — якобы за мошенничество — и теперь уже в отношении Франк, — объяснил Балян.

Он добавил, что адвокаты, которые входят в Новосибирскую городскую коллегию адвокатов, сейчас настаивают на полной невиновности и Кожевникова, и Шелеметьева. Директору ООО ИНЭК-НСК, по информации Баляна, также изменили меру пресечения с СИЗО на домашний арест.

В СУ СК РФ по Новосибирской области отказались рассказывать подробности дела.

— Не комментируем ход расследования уголовного дела в интересах следствия, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

В конце марта Железнодорожный районный суд продлил срок ареста бывшего руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области 58-летнего полковника Юрия Лущенкова. Его подозревают в получении взятки.

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БиотехнопарквзяткамошенничествоСледственный комитет
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