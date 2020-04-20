Бывшего топ-менеджера биотехнопарка отпустили из СИЗО под домашний арест

Организация 17 января 2020 года была исключена из ЕГРЮЛ из-за наличия сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности — сейчас из-за этого компания не может вести свою деятельность.

— Кожевников был арестован по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по итогам явки с повинной гендиректора ООО «Медхолдинггрупп» Татьяны Франк, утверждавшей, что якобы взятка в размере 2,6 миллиона рублей была передана Кожевникову через посредничество П. В. Шелеметьева за попустительство по службе при приёме оборудования, поставленного в биотехнопарке, — рассказал адвокат.

Новое обвинение

По словам Баляна, 9 апреля 2020 года следователь прекратила уголовное преследование Кожевникова по обвинению во взятке, но теперь расследование ведётся по другому обвинению.

— Теперь следствие считает, что упомянутая сумма в 2,6 миллиона рублей была похищена Кожевниковым и Шелеметьевым у Франк путём обмана и злоупотребления доверием — под видом займа. Они привлечены в качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ — якобы за мошенничество — и теперь уже в отношении Франк, — объяснил Балян.