Бывшего топ-менеджера биотехнопарка отпустили из СИЗО под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения бывшему топ-менеджеру биотехнопарка Владимиру Кожевникову.
— 20 апреля суд по инициативе защиты, поддержанной следствием, изменил меру пресечения — вместо содержания под стражей бывшего генерального директора АО «Управляющая компания Биотехнопарка» перевели под домашний арест, — сообщил председатель Новосибирской городской коллегии адвокатов, адвокат Александр Балян.
С чего началось следствие
Владимира Кожевникова подозревали в получении крупной взятки. Он был арестован 30 августа 2019 года. По делу также проходит в качестве посредника Павел Шелеметьев. По данным «КонтурФокуса», он был директором компании ООО «ИНЭК-НСК», специализирующейся на торговле непродовольственными товарами.
Организация 17 января 2020 года была исключена из ЕГРЮЛ из-за наличия сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности — сейчас из-за этого компания не может вести свою деятельность.
— Кожевников был арестован по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по итогам явки с повинной гендиректора ООО «Медхолдинггрупп» Татьяны Франк, утверждавшей, что якобы взятка в размере 2,6 миллиона рублей была передана Кожевникову через посредничество П. В. Шелеметьева за попустительство по службе при приёме оборудования, поставленного в биотехнопарке, — рассказал адвокат.
Новое обвинение
По словам Баляна, 9 апреля 2020 года следователь прекратила уголовное преследование Кожевникова по обвинению во взятке, но теперь расследование ведётся по другому обвинению.
— Теперь следствие считает, что упомянутая сумма в 2,6 миллиона рублей была похищена Кожевниковым и Шелеметьевым у Франк путём обмана и злоупотребления доверием — под видом займа. Они привлечены в качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ — якобы за мошенничество — и теперь уже в отношении Франк, — объяснил Балян.
Он добавил, что адвокаты, которые входят в Новосибирскую городскую коллегию адвокатов, сейчас настаивают на полной невиновности и Кожевникова, и Шелеметьева. Директору ООО ИНЭК-НСК, по информации Баляна, также изменили меру пресечения с СИЗО на домашний арест.
В СУ СК РФ по Новосибирской области отказались рассказывать подробности дела.
— Не комментируем ход расследования уголовного дела в интересах следствия, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
В конце марта Железнодорожный районный суд продлил срок ареста бывшего руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области 58-летнего полковника Юрия Лущенкова. Его подозревают в получении взятки.