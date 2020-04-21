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Мобильная лаборатория для тестирования на коронавирус может быть собрана на базе «Газели»&nbsp;<br>

Мобильная лаборатория для тестирования на коронавирус может быть собрана на базе «Газели» 

На заводе «НовАЗ» в Линёво разработали мобильную лабораторию, в которой можно проводить анализы на коронавирусную инфекцию. Но власти считают, что в разработке нет необходимости.

— Мы последние недели занимались этим проектом. Когда поняли, что ситуация очень критическая, связались с «Вектором», начали с ними переговоры вести по получению от них оборудования для проведения анализа… Как я понимаю, все анализы со всех лабораторий разных городов свозятся в новосибирский «Вектор». Наша задумка в том, чтобы всё это было на местах: экспресс-анализ будет готов в течение двух часов. Делается он на основе слюны. Точность этого анализа такая же, как и в «Векторе». Оборудование их же. Тут сокращается момент, когда тратится время на перевозку анализов в «Вектор», — рассказала корреспонденту НГС руководитель отдела продаж завода по производству спецтехники «НовАЗ» Елена Михайловская.

Лабораторию разработали на базе «ГАЗели»

Мобильная лаборатория, пояснила Михайловская, собирается из отдельных составляющих как конструктор. В комплектацию передвижного тест-мобиля входит: собственно, сам автомобиль — «Газель», специальная двухсекционная палатка, мобильное медицинское оборудование для проведения анализов и защитные костюмы для врачей. Чтобы развернуть такой пункт, требуется площадка под автомобиль и палатку размером 4 на 6 метров. Палатка необходима, чтобы место приёма анализов удобней было постоянно обеззараживать. Разработчики проекта утверждают, что готовы поставлять такие мобильные лаборатории через 10 дней после заказа.

— У нас уже есть финансирование: «Сбербанк» готов финансировать проект, если будут заказы по госконтрактам. Это же разработка для муниципалитетов, в общем-то. Стоимость одного такого набора около 10 миллионов. Опять же этот фургон потом, когда угроза коронавируса утихнет, можно переоборудовать под ВИЧ-мобиль, — заметила Михайловская.

Предполагается, что такую палатку будут разворачивать на месте тестирования на коронавирус

Предполагается, что такую палатку будут разворачивать на месте тестирования на коронавирус

Позиция властей

По словам руководителя отдела продаж завода, разработка эта была готова уже в конце марта. Её авторы известили о проекте новосибирское правительство — все новосибирские министерства и управление ФСИН, но никаких ответов ни от кого до сих пор не получили.

НГС отправил запрос в новосибирский Минздрав и правительство НСО, чтобы выяснить, заинтересовала ли эта разработка региональную власть.

«В настоящее время у министерства здравоохранения Новосибирской области нет потребности в мобильной лаборатории для определения новой коронавирусной ифекции Covid-19. Мощностей существующих стационарных лабораторий достаточно, — ответил на запрос НГС министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров также ответил, что «использование или внедрение мобильной лаборатории в настоящее время не планируется».

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