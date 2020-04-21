На заводе «НовАЗ» в Линёво разработали мобильную лабораторию, в которой можно проводить анализы на коронавирусную инфекцию. Но власти считают, что в разработке нет необходимости.
— Мы последние недели занимались этим проектом. Когда поняли, что ситуация очень критическая, связались с «Вектором», начали с ними переговоры вести по получению от них оборудования для проведения анализа… Как я понимаю, все анализы со всех лабораторий разных городов свозятся в новосибирский «Вектор». Наша задумка в том, чтобы всё это было на местах: экспресс-анализ будет готов в течение двух часов. Делается он на основе слюны. Точность этого анализа такая же, как и в «Векторе». Оборудование их же. Тут сокращается момент, когда тратится время на перевозку анализов в «Вектор», — рассказала корреспонденту НГС руководитель отдела продаж завода по производству спецтехники «НовАЗ» Елена Михайловская.
Лабораторию разработали на базе «ГАЗели»
Мобильная лаборатория, пояснила Михайловская, собирается из отдельных составляющих как конструктор. В комплектацию передвижного тест-мобиля входит: собственно, сам автомобиль — «Газель», специальная двухсекционная палатка, мобильное медицинское оборудование для проведения анализов и защитные костюмы для врачей. Чтобы развернуть такой пункт, требуется площадка под автомобиль и палатку размером 4 на 6 метров. Палатка необходима, чтобы место приёма анализов удобней было постоянно обеззараживать. Разработчики проекта утверждают, что готовы поставлять такие мобильные лаборатории через 10 дней после заказа.
— У нас уже есть финансирование: «Сбербанк» готов финансировать проект, если будут заказы по госконтрактам. Это же разработка для муниципалитетов, в общем-то. Стоимость одного такого набора около 10 миллионов. Опять же этот фургон потом, когда угроза коронавируса утихнет, можно переоборудовать под ВИЧ-мобиль, — заметила Михайловская.
Позиция властей
По словам руководителя отдела продаж завода, разработка эта была готова уже в конце марта. Её авторы известили о проекте новосибирское правительство — все новосибирские министерства и управление ФСИН, но никаких ответов ни от кого до сих пор не получили.
НГС отправил запрос в новосибирский Минздрав и правительство НСО, чтобы выяснить, заинтересовала ли эта разработка региональную власть.
«В настоящее время у министерства здравоохранения Новосибирской области нет потребности в мобильной лаборатории для определения новой коронавирусной ифекции Covid-19. Мощностей существующих стационарных лабораторий достаточно, — ответил на запрос НГС министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров также ответил, что «использование или внедрение мобильной лаборатории в настоящее время не планируется».
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