На заводе «НовАЗ» в Линёво разработали мобильную лабораторию, в которой можно проводить анализы на коронавирусную инфекцию. Но власти считают, что в разработке нет необходимости.



— Мы последние недели занимались этим проектом. Когда поняли, что ситуация очень критическая, связались с «Вектором», начали с ними переговоры вести по получению от них оборудования для проведения анализа… Как я понимаю, все анализы со всех лабораторий разных городов свозятся в новосибирский «Вектор». Наша задумка в том, чтобы всё это было на местах: экспресс-анализ будет готов в течение двух часов. Делается он на основе слюны. Точность этого анализа такая же, как и в «Векторе». Оборудование их же. Тут сокращается момент, когда тратится время на перевозку анализов в «Вектор», — рассказала корреспонденту НГС руководитель отдела продаж завода по производству спецтехники «НовАЗ» Елена Михайловская.

