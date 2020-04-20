Путин обсуждает с Голиковой, продлевать ли карантин

Темпы роста по регионам составили 12%. Голикова обращает внимание президента на то, что другие регионы страны отстают от столицы на 2–3 недели. Количество заболевших по регионам составляет 15 530 человек.

— Рост в 54 регионах страны выше, чем тот, который сложился по стране в целом. В ряде регионов рост существенный. Для этих регионов пока маленькие цифры, но главы этих регионов должны задуматься. Нужно своевременно реагировать ситуации и выявлять контактных, — сказала Голикова.