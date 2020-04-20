Путин обсуждает с Голиковой, продлевать ли карантин

Собянин закончил выступление. Путин предложил высказаться Александру Горелову, заместителю исследовательского института
— В течение недели-полутора будет понятно, как действовать дальше в Москве в ситуации с коронавирусом, — Собянин.
До 1 мая продлеваются жесткие ограничения и пропускной режим. Со среды вводится контроль пропускной системы на транспорте, — Собянин.
— У нас каждая неделя — как нормальной жизни полгода, — Собянин.
Ранняя выявляемость позволяет своевременно изолировать группы риска и назначить раннее лечение как амбулаторно, так и стационарно. Количество тяжело заболевших потенциально снижается. Мы уже заметили сдерживание количества тяжелобольных. Взрывного роста нет — Собянин.
— Мы начали диагностировать не только по лабораторным исследованиям. Стали диагностировать по КТ — компьютерной томографии. Следующий шаг — пристальное внимание к тем, кто болеет ОРВИ.
— Татьяна Алексеевна права, когда говорила, что нельзя напрямую сравнивать Москву и другие страны. Мы смотрим практику других крупных городов. В ряде из них запрещают диагностировать граждан, которые находятся дома. Это означает то, что мы видим по другим странам статистику только по тяжело заболевшим, а не в целом, — Собянин.
Слово мэру Москвы Сергею Собянину.
Голикова закончила доклад. Путин говорит, что с регионами надо работать дополнительно.
Совещание с губернаторами уже запланировал Михаил Мишустин, оно пройдет в ближайшие дни.
У регионов страны ещё есть время подготовить медицинскую сеть к работе с заболевшими.
Доля детей до 17 лет — 7,6%. Доля заболевших для граждан 65+ — 15,5%, это ниже, чем в других странах.
Средний возраст заболевших для женщин — 47,9 года, мужчин — 44,7 года.
— Сегодня распространение заболевания носит характер местного. Если говорить об очагах, то большее количество заболевших — в Коми, Якутии, Мурманской области. Во всех этих регионах достаточно серьезные очаги, — Голикова.
Россия на втором месте по количеству тестирований на коронавирус в мире.
Нельзя проводить параллель с тестированием у России и других стран. У нас своя картина, — Голикова.
В числе регионов, которые имеют показать выше, чем среднероссийский (32,1 на 100 тысяч жителей) — девять регионов этот показатель превышают. Среди них Ингушетия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Санкт-Петербург, Москва и Московская область.
Самый низкий показатель распространенности — в Кемеровской области.
Темпы роста по регионам составили 12%. Голикова обращает внимание президента на то, что другие регионы страны отстают от столицы на 2–3 недели. Количество заболевших по регионам составляет 15 530 человек.
— Рост в 54 регионах страны выше, чем тот, который сложился по стране в целом. В ряде регионов рост существенный. Для этих регионов пока маленькие цифры, но главы этих регионов должны задуматься. Нужно своевременно реагировать ситуации и выявлять контактных, — сказала Голикова.
Голикова докладывает: по стране 47 121 заболевший, рост за сутки — +10%.
По Москве рост 8,3%, Московская область — 12,4%.
— С заражением и болезнью может столкнуться каждый. И важно, чтобы врачи были готовы. Особого внимания требуют беременные и новорожденные. На этом нужно остановиться отдельно, — говорит президент. После этого он дал слово Голиковой.
Путин просит назвать возможные сроки разработки вакцины.
— Вакцина должна быть не только получена, должна быть доказана ее эффективность и безопасность.
Действовать будем аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно.
— Следующий важный вопрос профилактики. Мы получили запас по времени, сумели перенастроить систему здравоохранения. Как вы думаете, достаточны ли введенные меры? Какие дополнительные решения принять? — спрашивает президент.
— Какой прогноз можете дать на ближайшие три, семь, десять дней? На месяц? В том числе по тяжелому протеканию заболеваний, — спрашивает Путин участников совещания.
Пик заболеваемости еще в впереди, нам нужно сделать все, чтобы сгладить прохождение этого пика, говорит президент.
Мы знали, что эпидемия проникнет в другие регионы, этот процесс нам удалось притормозить — Путин.