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Столб черного дыма поднялся из трубы ТЭЦ-2 — в СГК объяснили, что случилось

В компании рассказали, что проблему уже решают

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Из трубы на ТЭЦ-2 начал валить чёрный дым

Из трубы на ТЭЦ-2 начал валить чёрный дым

Сегодня днём, 20 апреля, в Ленинском районе Новосибирска из трубы ТЭЦ-2 начал валить чёрный дым. Это обеспокоило новосибирцев, они стали присылать снимки с дымом в редакцию.

— Сегодня днем в 14:10 дня. В Ленинском районе черный дым из ТЭЦ-2 валил. Что это может быть на ТЭЦ-2?

В компании СГК корреспонденту НГС сообщили, что ситуация под контролем.

Причину выделения черного дыма назвал главный инженер ТЭЦ-2 Сергей Чернов:

— Кратковременный выброс черного дыма сегодня в 14 часов связан с отключением дымососа котла — из-за дефекта подшипника. Сейчас выброс дыма прекращен, так как нагрузку котла мы перераспределили на другое котельное оборудование. На параметры теплоснабжения данная ситуация не повлияет. Подшипник заменят сегодня в течение дня.

Накануне жители поселка Коченево Новосибирской области пожаловались на дым из-за горящей свалки — людям приходится выезжать из поселка и ночевать на трассе.

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