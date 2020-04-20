«Из-за коронавируса другие болезни просто испарились»: сибирячка с диабетом — о недоступной медпомощи

Минздрав России из-за коронавируса отменил плановую помощь. Она должна по-прежнему оказываться лишь группе пациентов, среди которых онкобольные, люди с эндокринологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но на деле оказалось всё немного по-другому. Новосибирская общественница Анастасия Смолина, отстаивающая права людей с сахарным диабетом, в своей авторской колонке рассуждает, почему государство внезапно забыло про все болезни, кроме коронавируса.
Я не придерживаюсь цели обвинить кого-либо или поднять шумиху, просто у нас каждый день возникают новые и новые вопросы, и мы не знаем того, кто может на них ответить.
Первый случай произошел в самом начале самоизоляции. У Алины (21 год) поднялась температура до 39.5 градусов, и она вызвала скорую помощь. Скорая ехала 3 часа, что вполне возможно, учитывая нынешнее положение дел. В результате ей порекомендовали продолжать приём парацетамола и вызвать врача из поликлиники на дом. Утром Алина вызвала врача, но врач не пришёл. На следующий день она позвонила в поликлинику и снова попробовала вызвать врача, спустя несколько часов Алина решила узнать, приедет врач или нет. В ответ она услышала: «От вас вызова не поступало». Позже врач всё-таки приехал, но на тот момент, отчаявшись, Алина уже вызвала доктора из платной клиники.
Мы понимаем, что сейчас непростой период, но пугает то, что в случае необходимости получения медицинской помощи пациента могут не заметить.
Ещё один случай произошел на прошлой неделе. Проснувшись утром Светлана (34 года) не увидела привычную картинку, в глазу были чёрные пятна. По нашему предположению произошло кровоизлияние. В этом случае действовать необходимо без промедлений. Нужен офтальмолог, у которого есть опыт лечения пациентов с диабетом. В Новосибирске таких профессионалов мало, но они есть!
Проблема в том, что обратиться за помощью оказалось непосильной задачей, так как плановая медицинская помощь перенесена на неопределённый срок, согласно разъяснению Минздрава России. Но в этом же разъяснении говорится, что медицинская помощь пациентам с болезнями эндокринной системы оказывается в полном объеме. Записаться к поликлиническому офтальмологу на ближайшее время не получилось. Чтобы не терять драгоценное время, Светлана обратилась в офтальмологический травмпункт, где подтвердили кровоизлияние, но конструктивных рекомендаций не смогли дать, так как в травмпункте не проводят диагностику, которая необходима в таких случаях.
Мы собственными силами нашли специалиста, который провёл диагностику и приступил к лечению. А что будет с людьми, у которых в кругу знакомых нет неравнодушных врачей?
Ещё один пример. Мужчина (45 лет) с онкологическим заболеванием, которому в скором времени должны будут провести химиотерапию, но для этого ему необходима венозная порт-система, которая не допускает повреждения вен при таком лечении. Данный порт стоит 70 000 рублей. В рамках обязательного медицинского страхования пациент не смог его получить, и семье пришлось собирать деньги для установки порт-системы.
На реализацию национального проекта «Здравоохранение», утвержденного в 2018 году и длительность которого составляет 6 лет, выделено 1 миллиард 725,8 миллионов рублей из которых 969 миллионов рублей направлены на борьбу с онкологическими заболеваниями, но семья вынуждена искать средства самостоятельно.
Складывается ощущение, что в связи с эпидемией коронавируса другие заболевания не то чтобы отошли на второй план, а просто испарились. Но это не так. Тяжело осознавать, что перебросив все силы на борьбу с пандемией, другие области начнут регрессировать, а люди, которым также необходима помощь в связи с угрозой жизни и здоровью, вынуждены остаться один на один со своей бедой.
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