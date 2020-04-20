«Из-за коронавируса другие болезни просто испарились»: сибирячка с диабетом — о недоступной медпомощи

Первый случай произошел в самом начале самоизоляции. У Алины (21 год) поднялась температура до 39.5 градусов, и она вызвала скорую помощь. Скорая ехала 3 часа, что вполне возможно, учитывая нынешнее положение дел. В результате ей порекомендовали продолжать приём парацетамола и вызвать врача из поликлиники на дом. Утром Алина вызвала врача, но врач не пришёл. На следующий день она позвонила в поликлинику и снова попробовала вызвать врача, спустя несколько часов Алина решила узнать, приедет врач или нет. В ответ она услышала: «От вас вызова не поступало». Позже врач всё-таки приехал, но на тот момент, отчаявшись, Алина уже вызвала доктора из платной клиники.



Мы понимаем, что сейчас непростой период, но пугает то, что в случае необходимости получения медицинской помощи пациента могут не заметить.



Ещё один случай произошел на прошлой неделе. Проснувшись утром Светлана (34 года) не увидела привычную картинку, в глазу были чёрные пятна. По нашему предположению произошло кровоизлияние. В этом случае действовать необходимо без промедлений. Нужен офтальмолог, у которого есть опыт лечения пациентов с диабетом. В Новосибирске таких профессионалов мало, но они есть!

