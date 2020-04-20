Новосибирск ждёт до +27 градусов в середине недели — а что потом?

Новосибирские синоптики подготовили прогноз на ближайшие дни — на этой неделе в город придёт лето. Но затем погода изменится.



Тепло идёт из Казахстана

— У нас идёт процесс нарастания тепла на фоне повышенного атмосферного давления и перехода потоков в средней стратосфере на юго-западные, воздушные массы поступают к нам из районов Казахстана. Поэтому мы ждём, что в ближайшие трое суток на фоне таких процессов произойдёт нарастание температурного фона, рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.