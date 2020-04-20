Новосибирск ждёт до +27 градусов в середине недели — а что потом?

Новосибирские синоптики подготовили прогноз на ближайшие дни — на этой неделе в город придёт лето. Но затем погода изменится.
Тепло идёт из Казахстана
— У нас идёт процесс нарастания тепла на фоне повышенного атмосферного давления и перехода потоков в средней стратосфере на юго-западные, воздушные массы поступают к нам из районов Казахстана. Поэтому мы ждём, что в ближайшие трое суток на фоне таких процессов произойдёт нарастание температурного фона, рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Рекорды прошедших выходных
На выходных температура воздуха по Новосибирской области была выше климатической нормы на 10–13 градусов. Максимальные температуры достигали до +20...+25 градусов.
— Местами были перекрыты рекорды прежних температур, особенно 17 и 18 апреля. Метеостанция в селе Венгерово в субботу, 18 числа, отметила рекордную температуру +21,3 градус. Прежний рекорд был +20 градусов в 1991 году. Так, метеостанция Чистозерная отметила в субботу +21,8 градусов. Прежний же рекорд был ниже на 0,4 градуса и составил + 21,4 в 1973 году. А метеостанция Северная 19 числа дала 21,2 больше, чем на 1 градус превышает рекорд 1967 года, когда температура составила 20 градусов ровно, — сообщил синоптик.
Новосибирск ждёт до +27 градусов
На этой неделе в Новосибирске установится жаркая погода. Днём 21 и 22 апреля температура воздуха составит +22...+23 градуса. А 23 апреля столбик термометра поднимется до отметки +27 градусов. В ближайшие дни в городе без осадков. Только 23 апреля на северо-западу области возможен небольшой дождь.
Когда похолодает
К концу недели синоптики прогнозируют изменения погоды
— Мы ждём, что 25 и 26 числа пойдет похолодание. Скорее всего, во второй половине декады пойдут осадки. В целом температурный фон ожидается выше нормы градусов на 6–7, — уточнил Ренад Ягудин.
На выходных жители Новосибирска решили открыть купальный сезон и с удовольствием плавали в одном из самых опасных котлованов города.
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