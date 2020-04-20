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Спорт

Получит ли компенсацию спортивная отрасль? Поддержит ли государство частные фитнес-клубы? Ответ министерства

Сейчас Минспорта РФ запрашивает у регионов информацию об убытках в спортивной сфере

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Новосибирские фитнес-клубы сейчас несут убытки, так как не могут работать

Новосибирские фитнес-клубы сейчас несут убытки, так как не могут работать

Пострадавшие из-за распространения коронавируса частные фитнес-центры и бюджетные спортшколы в Новосибирской области ждёт поддержка от государства.

Об этом сегодня, 20 апреля, рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Глава министерства отметил, что сотрудникам бюджетных спортивных организаций областного и муниципального подчинения сохранят зарплату на период самоизоляции.

Но и владельцев частных спортивных учреждений региона также не оставят без внимания: на прошлой неделе прошло две встречи представителей фитнес-индустрии, частных спортивных клубов и школ с Министерством промышленности Новосибирской области и заместителем губернатора.

— Здесь, конечно, ситуация непростая, — отметил Сергей Ахапов. — Но министерство спорта буквально в течение трех дней на прошлой неделе запросило у нас информацию о тех убытках, которые понесет спортивная отрасль в лице в том числе и частных клубов, которые занимаются какими-то дисциплинами индивидуально, либо фитнес-индустрия. Мы такую информацию им предоставляем, соответственно, на уровне Российской Федерации будут приняты меры по компенсации, как я понимаю, в том числе и нашей отрасли, поскольку она так же, как и многие другие, отнесена к пострадавшей отрасли от всемирной пандемии коронавируса.

По словам Сергея Ахапова, Министерство промышленности также подключится к работе, так как частные клубы и фитнес-индустрия больше относятся к этому ведомству.

— То, что является бюджетной сферой, мы поддерживаем, и в бюджете средства предусмотрены на зарплату. Где-то мы идем навстречу арендодателям, у которых арендуем частные спортивные объекты, чтобы наши госучреждения занимались. Мы с пониманием относимся к бизнесу, поэтому абсолютно на договорных условиях и на взаимно устраивающих моментах выстраиваем сегодня наши взаимодействия. Я думаю, по-другому быть не может, так и все остальные отрасли, насколько я знаю, сегодня взаимодействуют, — рассказал министр.

Ранее мы писали, что пока спортивные организации города не смогут начать работу.

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