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Как лечат от коронавируса? Смотрите прямой эфир в Instagram с сибирячкой, у которой обнаружили COVID-19

Женщина откровенно расскажет о своем опыте, а также про особенности диагностики и лечения

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Галина согласилась рассказать, через что ей пришлось пройти. Что бы узнать — подключайтесь к нашему Instagram

Галина согласилась рассказать, через что ей пришлось пройти. Что бы узнать — подключайтесь к нашему Instagram

Сегодня мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с сибирячкой, которую госпитализировали в больницу из-за коронавируса. Она расскажет о симптомах болезни и условиях в больнице.

Прямой эфир состоится 20 апреля в 17:00 в Instagram НГС.

Как начинается болезнь? На какие симптомы стоит обратить особое внимание? Какие лекарства нужно принимать? Какие условия в больнице? Как относятся врачи? Какая реакция у соседей и других людей, когда они узнают об заболевании? Галина расскажет лично.

Подписывайтесь на наш Instagram — там регулярно проходят эксклюзивные эфиры. Мы уже разговаривали с Андреем Травниковым, сибирячкой Натальей Невельской, которая рассказала, как коронавирус переживают в Израиле и многими другими.

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коронавирус в НовосибирскеCOVID-19Instagram
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