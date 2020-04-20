Как лечат от коронавируса? Смотрите прямой эфир в Instagram с сибирячкой, у которой обнаружили COVID-19

Сегодня мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с сибирячкой, которую госпитализировали в больницу из-за коронавируса. Она расскажет о симптомах болезни и условиях в больнице.



Прямой эфир состоится 20 апреля в 17:00 в Instagram НГС.



Как начинается болезнь? На какие симптомы стоит обратить особое внимание? Какие лекарства нужно принимать? Какие условия в больнице? Как относятся врачи? Какая реакция у соседей и других людей, когда они узнают об заболевании? Галина расскажет лично.



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