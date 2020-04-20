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Коронавирус добрался до новых районов Новосибирской области: публикуем обновленную карту

Заболевших начинают выявлять в районах

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Новосибирцы, несмотря на действующий в регионе режим самоизоляции, продолжают гулять по улицам, а количество заболевших растет

Новосибирцы, несмотря на действующий в регионе режим самоизоляции, продолжают гулять по улицам, а количество заболевших растет

За последние сутки в Новосибирске зарегистрировали 24 новых случая коронавируса, а список районов, где выявили заболевших, пополнился Коченевским и Черепановским.

Таким образом, известно, что пациенты, заразившиеся COVID-19, были в новосибирском Академгородке, Кольцово, Бердске, Убинском, Здвинском, Колыванском, Карасукском и Черепановском районах. Всего в области 132 зараженных. 16 человек выздоровели, 3 скончались.

Мы публикуем обновленную карту районов области, где обнаружили коронавирусную инфекцию.

Коронавирус дошел до границы области

Коронавирус дошел до границы области

О том, как заразились жители районов, пока неизвестно: часть пациентов не выезжала из Новосибирска.

Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в городе в нашей онлайн-трансляции.

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коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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