Коронавирус добрался до новых районов Новосибирской области: публикуем обновленную карту

За последние сутки в Новосибирске зарегистрировали 24 новых случая коронавируса, а список районов, где выявили заболевших, пополнился Коченевским и Черепановским.
Таким образом, известно, что пациенты, заразившиеся COVID-19, были в новосибирском Академгородке, Кольцово, Бердске, Убинском, Здвинском, Колыванском, Карасукском и Черепановском районах. Всего в области 132 зараженных. 16 человек выздоровели, 3 скончались.
Мы публикуем обновленную карту районов области, где обнаружили коронавирусную инфекцию.
О том, как заразились жители районов, пока неизвестно: часть пациентов не выезжала из Новосибирска.
Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в городе в нашей онлайн-трансляции.