Сегодня, 20 апреля, в Новосибирске умер ещё один человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» — это четвёртый такой пациент, снова мужчина.



— Четвертый умерший — мужчина, ему 38 лет. Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе — морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность, — сообщил оперштаб по противодействию коронавирусу Новосибирской области.

Первая смерть пациента с коронавирусом в Новосибирской области была зарегистрирована 14 апреля. Мужчине было 68 лет, пневмония развивалась на фоне сопутствующей патологии — сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца. Сначала он лечился самостоятельно.