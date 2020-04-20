Сегодня, 20 апреля, в Новосибирске умер ещё один человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» — это четвёртый такой пациент, снова мужчина.
— Четвертый умерший — мужчина, ему 38 лет. Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе — морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность, — сообщил оперштаб по противодействию коронавирусу Новосибирской области.
Первая смерть пациента с коронавирусом в Новосибирской области была зарегистрирована 14 апреля. Мужчине было 68 лет, пневмония развивалась на фоне сопутствующей патологии — сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца. Сначала он лечился самостоятельно.
Второму умершему мужчине было 54 года. Он — иногородний дальнобойщик, у которого были ожирение четвёртой степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет. О его смерти стало известно 16 апреля.
18 апреля стало известно о смерти третьего мужчины, которому было 49 лет. Как утверждает минздрав, он тоже обратился поздно — только через неделю после того, как заболел.