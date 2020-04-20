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Криминал

Продала несуществующих билетов на миллион: сотрудница авиакомпании пойдёт под суд за мошенничество

Она заманивала клиентов скидками

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Женщина предлагала билеты с большой скидкой

Женщина предлагала билеты с большой скидкой

В Новосибирске под суд пойдёт сотрудница авиакомпании, которая продавала несуществующие билеты.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказали, что у женщины были сведения о порядке оформления авиабилетов. Она умышленно занижала цену на них, предлагая покупателям билеты со скидкой.

«Денежные средства за билеты, как правило, перечислялись на банковскую карту. Накануне вылета женщина сообщала клиентам о том, что по независящим от нее обстоятельствам вылететь по купленным билетам они не могут, обещая вернуть уплаченные денежные средства позже», — говорится в сообщении ГУ МВД по НСО.

На уловку попались 23 жителя Новосибирска, которым она причинила ущерб на 1 227 000 рублей.

Сейчас уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба) направлено в Советский районный суд Новосибирска.

Недавно мы рассказывали о новом способе мошенничества — липовых штрафах за нарушение режима самоизоляции.

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