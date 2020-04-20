Продала несуществующих билетов на миллион: сотрудница авиакомпании пойдёт под суд за мошенничество

В Новосибирске под суд пойдёт сотрудница авиакомпании, которая продавала несуществующие билеты.



В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказали, что у женщины были сведения о порядке оформления авиабилетов. Она умышленно занижала цену на них, предлагая покупателям билеты со скидкой.

«Денежные средства за билеты, как правило, перечислялись на банковскую карту. Накануне вылета женщина сообщала клиентам о том, что по независящим от нее обстоятельствам вылететь по купленным билетам они не могут, обещая вернуть уплаченные денежные средства позже», — говорится в сообщении ГУ МВД по НСО.

