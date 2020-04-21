В этом году из-за аномально теплой зимы клещи в Новосибирской области проснулись раньше, чем обычно. Нынче первый укус зарегистрировали 1 марта в Первомайском районе Новосибирска, а в прошлом году — на месяц позже, 2 апреля в Искитимском районе области.
На сегодняшний день в медучреждения региона обратились четыре человека с укусами клещей. Кроме Первомайского района, пострадавшие есть в Ордынском и Искитимском районах.
— Наибольшая активность клещей обычно приходится на конец мая-начало июня. Ежегодный анализ обращаемости населения с укусами клещей жителей Новосибирска показал, что наиболее высокий удельный вес обратившихся с укусами регистрируется на территории тех районов, где имеются большие лесопарковые зоны: Советском, Первомайском, Заельцовском, — сообщили корреспонденту НГС в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Если говорить о регионе, то ареал природного очага клещевого вирусного энцефалита охватывает 23 территории. Это те места, в которых на протяжении ряда лет отмечают высокую численность иксодовых клещей (особо опасных, способных во время укуса передавать бактерии, вирусы и прочих возбудителей серьезных заболеваний), а также их зараженность клещевыми инфекциями. К таким территориям относятся Новосибирск, Бердск и Обь, а также районы Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Искитимский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Краснозерский, Кыштовский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Сузунский, Тогучинский, Усть-Таркский, Чановский район, Черепановский, Чулымский.
Ранее мы рассказывали об обработке новосибирских парков и скверов от клещей — её планируют завершить до майских праздников.