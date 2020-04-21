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Ситуацию осложняет то, что врачи временно прекратили ставить прививки от клещевого энцефалита. Виной всему коронавирус

Ситуацию осложняет то, что врачи временно прекратили ставить прививки от клещевого энцефалита. Виной всему коронавирус

В этом году из-за аномально теплой зимы клещи в Новосибирской области проснулись раньше, чем обычно. Нынче первый укус зарегистрировали 1 марта в Первомайском районе Новосибирска, а в прошлом году — на месяц позже, 2 апреля в Искитимском районе области.

На сегодняшний день в медучреждения региона обратились четыре человека с укусами клещей. Кроме Первомайского района, пострадавшие есть в Ордынском и Искитимском районах.

— Наибольшая активность клещей обычно приходится на конец мая-начало июня. Ежегодный анализ обращаемости населения с укусами клещей жителей Новосибирска показал, что наиболее высокий удельный вес обратившихся с укусами регистрируется на территории тех районов, где имеются большие лесопарковые зоны: Советском, Первомайском, Заельцовском, — сообщили корреспонденту НГС в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Если говорить о регионе, то ареал природного очага клещевого вирусного энцефалита охватывает 23 территории. Это те места, в которых на протяжении ряда лет отмечают высокую численность иксодовых клещей (особо опасных, способных во время укуса передавать бактерии, вирусы и прочих возбудителей серьезных заболеваний), а также их зараженность клещевыми инфекциями. К таким территориям относятся Новосибирск, Бердск и Обь, а также районы Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Искитимский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Краснозерский, Кыштовский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Сузунский, Тогучинский, Усть-Таркский, Чановский район, Черепановский, Чулымский.

Ранее мы рассказывали об обработке новосибирских парков и скверов от клещей — её планируют завершить до майских праздников.

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