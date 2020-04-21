В этом году из-за аномально теплой зимы клещи в Новосибирской области проснулись раньше, чем обычно. Нынче первый укус зарегистрировали 1 марта в Первомайском районе Новосибирска, а в прошлом году — на месяц позже, 2 апреля в Искитимском районе области.



На сегодняшний день в медучреждения региона обратились четыре человека с укусами клещей. Кроме Первомайского района, пострадавшие есть в Ордынском и Искитимском районах.



— Наибольшая активность клещей обычно приходится на конец мая-начало июня. Ежегодный анализ обращаемости населения с укусами клещей жителей Новосибирска показал, что наиболее высокий удельный вес обратившихся с укусами регистрируется на территории тех районов, где имеются большие лесопарковые зоны: Советском, Первомайском, Заельцовском, — сообщили корреспонденту НГС в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

