В Новосибирске начали отправлять первых пациентов с подозрением на коронавирус в инфекционный госпиталь

Сегодня, 20 апреля, в Новосибирске начал свою работу инфекционный госпиталь, созданный на базе больницы № 11 .

По данным оперштаба, в учреждение уже начали направлять пациентов с подозрением на коронавирус.



— В госпитале 642 койки, 386 точек подключения кислорода для тяжелых пациентов, 76 аппаратов ИВЛ, компьютерный томограф. Томографию будут делать всем пациентам при поступлении, отчитались в оперштабе.



Напомним, госпиталь решено использовать не просто как инфекционную больницу для людей с COVID-19, а как распределительный центр. Это, как отметил губернатор во время экскурсии по госпиталю, позволит исключить или минимизировать риски возникновения внутрибольничных инфекций. О том, как выглядит бывшая инфекционная больница, переоборудованная под новое учреждение, мы рассказывали тут.

