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В Новосибирске начали отправлять первых пациентов с подозрением на коронавирус в инфекционный госпиталь

Всем им будут делать томографию при поступлении

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Под размещение пациентов с Covid-19 и подозрением на него была отдана больница <nobr class="_">№ 11</nobr> — туда уже начали поступать первые пациенты

Под размещение пациентов с Covid-19 и подозрением на него была отдана больница № 11 — туда уже начали поступать первые пациенты

Сегодня, 20 апреля, в Новосибирске начал свою работу инфекционный госпиталь, созданный на базе больницы № 11.

По данным оперштаба, в учреждение уже начали направлять пациентов с подозрением на коронавирус.

— В госпитале 642 койки, 386 точек подключения кислорода для тяжелых пациентов, 76 аппаратов ИВЛ, компьютерный томограф. Томографию будут делать всем пациентам при поступлении, отчитались в оперштабе.

Напомним, госпиталь решено использовать не просто как инфекционную больницу для людей с COVID-19, а как распределительный центр. Это, как отметил губернатор во время экскурсии по госпиталю, позволит исключить или минимизировать риски возникновения внутрибольничных инфекций. О том, как выглядит бывшая инфекционная больница, переоборудованная под новое учреждение, мы рассказывали тут.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 132 заболевших коронавирусом, 16 из них вылечились, три человека умерли. За прошедшие сутки было выявлено ещё 24 заболевших, в том числе дети.

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коронавирус в Новосибирскеинфекционный госпиталь
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