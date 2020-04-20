В Новосибирске начали отправлять первых пациентов с подозрением на коронавирус в инфекционный госпиталь

Сегодня, 20 апреля, в Новосибирске начал свою работу инфекционный госпиталь, созданный на базе больницы
По данным оперштаба, в учреждение уже начали направлять пациентов с подозрением на коронавирус.
— В госпитале 642 койки, 386 точек подключения кислорода для тяжелых пациентов, 76 аппаратов ИВЛ, компьютерный томограф. Томографию будут делать всем пациентам при поступлении, отчитались в оперштабе.
Напомним, госпиталь решено использовать не просто как инфекционную больницу для людей с COVID-19, а как распределительный центр. Это, как отметил губернатор во время экскурсии по госпиталю, позволит исключить или минимизировать риски возникновения внутрибольничных инфекций. О том, как выглядит бывшая инфекционная больница, переоборудованная под новое учреждение, мы рассказывали тут.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 132 заболевших коронавирусом, 16 из них вылечились, три человека умерли. За прошедшие сутки было выявлено ещё 24 заболевших, в том числе дети.