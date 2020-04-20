Россия попала в десятку коронавирусных стран: за сутки 4268 новых заражений

В стране продолжает действовать режим повышенной готовности. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этой неделе будет решен вопрос о продлении или завершении самоизоляции — в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая обстановка.



— Мы все-таки сидим на карантине три недели, и вот есть надежда, что уже на следующей мы какие-то признаки выхода на плато увидим, — заявил Песков. — В течение недели надо будет принимать дальнейшие решения о режиме. Здесь опять же очень сложная комбинация с полным приоритетом здоровья граждан, но и с необходимостью не дать задохнуться экономике, которая и так находится в кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись.

