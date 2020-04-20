Новосибирский Минобр решил выдавать сухие пайки школьникам

В Новосибирской области школьникам будут выдавать сухие пайки.



Об этом во время оперативного совещания сегодня, 20 апреля, рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.



— В субботу мы приняли решение о распоряжении из правительства по поводу выдачи сухих пайков. С муниципалитетами отработали, сегодня своё письмо направили рекомендательное, разъяснительное. Но главы уже получили информацию в районах, начали работать. Поэтому просто обращаю внимание, что за эту неделю все процессы необходимо запустить в работу, чтобы реализовать это решение, — сообщил министр.

