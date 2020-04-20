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Новосибирский Минобр решил выдавать сухие пайки школьникам

Сейчас письмо о пайках разослано по муниципалитетам и районам области

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Работу по выдаче пайков начнут на этой неделе

Работу по выдаче пайков начнут на этой неделе

В Новосибирской области школьникам будут выдавать сухие пайки.

Об этом во время оперативного совещания сегодня, 20 апреля, рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

— В субботу мы приняли решение о распоряжении из правительства по поводу выдачи сухих пайков. С муниципалитетами отработали, сегодня своё письмо направили рекомендательное, разъяснительное. Но главы уже получили информацию в районах, начали работать. Поэтому просто обращаю внимание, что за эту неделю все процессы необходимо запустить в работу, чтобы реализовать это решение, — сообщил министр.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, получено ли там письмо от Минобразования НСО.

О том, что решение о выдаче сухих пайков начали прорабатывать, Сергей Федорчук говорил в прошлую пятницу, 17 апреля. Он также ответил на другие вопросы о дистанционном образовании в Новосибирской области — мы собрали их в нашем материале.

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