Губернатор попросил усилить профилактическую разъяснительную работу с руководителями организаций. Он отметил, что при каждом удобном случае нужно рассказывать, какие мероприятия нужно выполнять, чтобы предотвратить распространение инфекции.

— Они достаточно простые и ничего в них сверхзатратного и сверхсложного нет. Очень важно их просто выполнять и не допускать, в первую очередь, очагов заболевания в различных коллективах, — добавил Андрей Травников.

На выходных в НСО резко увеличилось количество заразившихся коронавирусом. 19 апреля было выявлено 22 человека. А сегодня оперштаб отчитался о 24 новых заражённых коронавирусом. Двое из них — дети. 5 заразившихся никуда не выезжали и не контактировали с больными.

НГС ведёт онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске и области.