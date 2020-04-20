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Ужесточат ли режим самоизоляции после всплеска заболеваемости коронавирусом - отвечает губернатор

Губернатор, в частности, попросил усилить разъяснительную работу с руководителями компаний

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Губернатор НСО Андрей Травников объяснил, что нужно соблюдать уже введённые ограничения&nbsp;

Губернатор НСО Андрей Травников объяснил, что нужно соблюдать уже введённые ограничения 

В Новосибирской области пока не планируют вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса.

Об этом на оперативном совещании сегодня, 20 апреля, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Мы приняли решение, что не будем вводить дополнительные ограничительные меры, которые могут повлиять на экономику муниципалитетов, на ведение бизнеса. Новых решений на данный момент мы не принимаем. Наша задача — добиться безусловного исполнения тех мер, и тех ограничений и рекомендаций, которые приняты на данный момент. Не до каждого руководителя организации или предприятия доходит необходимость соблюдать элементарные меры санитарной безопасности, — сказал глава региона.

Губернатор попросил усилить профилактическую разъяснительную работу с руководителями организаций. Он отметил, что при каждом удобном случае нужно рассказывать, какие мероприятия нужно выполнять, чтобы предотвратить распространение инфекции.

— Они достаточно простые и ничего в них сверхзатратного и сверхсложного нет. Очень важно их просто выполнять и не допускать, в первую очередь, очагов заболевания в различных коллективах, — добавил Андрей Травников.

На выходных в НСО резко увеличилось количество заразившихся коронавирусом. 19 апреля было выявлено 22 человека. А сегодня оперштаб отчитался о 24 новых заражённых коронавирусом. Двое из них — дети. 5 заразившихся никуда не выезжали и не контактировали с больными.

НГС ведёт онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске и области.

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коронавирус в Новосибирске
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