В Новосибирской области зарегистрировали 24 новых случая коронавируса — 2 из них дети

В Новосибирской области зарегистрировали 24 новых случая коронавируса — 22 взрослых и 2 ребенка.

«За пределы региона выезжали 2 — в Москву и Сочи. 17 человек — из близкого круга контактов уже выявленных пациентов. 5 никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали», — говорится в сообщении оперштаба Новосибирска.



Количество зарегистрированных случаев в области достигло 132. 16 человек выздоровели, 3 скончались. Список районов, в которых зафиксирована коронавирусная инфекция, пополнился Коченевским и Черепановским.