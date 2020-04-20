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В Новосибирской области зарегистрировали 24 новых случая коронавируса — 2 из них дети

5 пациентов никуда не выезжали

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17 человек — из близкого круга контактов уже выявленных пациентов

17 человек — из близкого круга контактов уже выявленных пациентов

В Новосибирской области зарегистрировали 24 новых случая коронавируса — 22 взрослых и 2 ребенка.

«За пределы региона выезжали 2 — в Москву и Сочи. 17 человек — из близкого круга контактов уже выявленных пациентов. 5 никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали», — говорится в сообщении оперштаба Новосибирска.

Количество зарегистрированных случаев в области достигло 132. 16 человек выздоровели, 3 скончались. Список районов, в которых зафиксирована коронавирусная инфекция, пополнился Коченевским и Черепановским.

— В детской больнице № 3 находятся 40 детей с подозрением на COVID-19. В том числе 5 детей с подтвержденным диагнозом. В инфекционную больницу № 1 Новосибирска по состоянию на утро 20 апреля госпитализировано 172 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперштабе.

Вчера в Новосибирске зарегистрировали 22 новых случая. За пределы региона выезжал только один человек.

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коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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