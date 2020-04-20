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Туристам из Кемерова, Алтая и Томска, застрявшим во Вьетнаме, разрешили прилететь в Новосибирск

Самолет прилетит сегодня вечером

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Для того чтобы эвакуироваться, туристам нужно было зарегистрироваться на сайте «Госуслуг»&nbsp;

Для того чтобы эвакуироваться, туристам нужно было зарегистрироваться на сайте «Госуслуг» 

Туристов из Алтайского края, Кемеровской и Томской областей, застрявших во Вьетнаме, могут доставить домой через Новосибирск.

Об этом сообщило посольство России во Вьетнаме на своей официальной странице в соцсети Facebook.

«На рейс № SBI5784 Камрань — Новосибирск, который вылетает 20 апреля 2020 года в 9:05 (местное время), смогут попасть жители, которые проживают в Томской области, Кемеровской области и Алтайском крае», — говорится в сообщении.

Как следует из онлайн-табло Толмачёва, рейс из Камрани задерживается и прибудет в 17:40 по местному времени.

Мы уже рассказывали про туристов на Мальдивах, которые тоже не могут улететь с островов домой. А самые отчаянные оптимисты даже купили билеты в дальние страны, несмотря на пока еще закрытые границы и гуляющий по планете коронавирус. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с этими смельчаками.

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коронавирус в НовосибирскCOVID-19
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