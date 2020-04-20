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Предпоследняя неделя самоизоляции: как Новосибирск переживает COVID-19

Следим за ситуацией с коронавирусом в городе в режиме онлайн

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Сейчас в области 108 больных. Трое погибли&nbsp;

Сейчас в области 108 больных. Трое погибли 

Эта неделя — предпоследняя в нерабочем апреле. В это воскресенье, 19 апреля, в Новосибирской области зарегистрировали рекордное количество заболевших — 20 взрослых и 2 ребенка.

Кроме того, с этой неделе в городе перестанут работать рынки.

Как Новосбириск переживет последние дни режима самоизоляции? Продлят ли режим? Ужесточат ли правила? Сколько новых заболевших появится в очереди? Мы следим за всеми важными событиями в нашем онлайн-репортаже.

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157 00 00.

Маша Вьюн
Ранним утром на улицах пусто&nbsp;

Ранним утром на улицах пусто 

Посмотрим, как изменится ситуация через пару часов&nbsp;

Посмотрим, как изменится ситуация через пару часов 

Маша Вьюн

Всем привет! Начинаем следить за тем, как город переживает коронавирус, вместе. Если вы заметили что-то интересное, присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157-00-00.

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коронавирус в Новосибирскесамоизоляциякарантин
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