Предпоследняя неделя самоизоляции: как Новосибирск переживает COVID-19

Эта неделя — предпоследняя в нерабочем апреле. В это воскресенье, 19 апреля, в Новосибирской области зарегистрировали рекордное количество заболевших — 20 взрослых и 2 ребенка.

Кроме того, с этой неделе в городе перестанут работать рынки.

Как Новосбириск переживет последние дни режима самоизоляции? Продлят ли режим? Ужесточат ли правила? Сколько новых заболевших появится в очереди? Мы следим за всеми важными событиями в нашем онлайн-репортаже.



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