В воскресенье, 19 апреля, в Новосибирской области, по данным оперштаба, выявлено рекордное количество людей, заражённых коронавирусной инфекцией — 22 человека. Двое из них — дети. Всего в регионе 108 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из которых 16 вылечились и трое умерли.
Рассказываем, что ещё произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:
- этой ночью в храмах и церквях Новосибирской области прошли пасхальные богослужения. Большинство верующих остались дома, но были и те, кто пришёл к зданию Вознесенского кафедрального собора;
- наш обозреватель сделал подборку служб доставки еды в Новосибирске. Кстати, некоторые из них появились благодаря коронавирусу;
- за сутки в России выявлено 6060 случаев заражения COVID-19. Это новый рекорд;
- троих новосибирцев суд принудительно поместил в обсервацию. Рассказываем, в чём они провинились;
- стало известно, что Владимир Путин на следующей неделе вновь обратиться к россиянам. В Кремле не отрицают, что могут быть приняты новые решения;
- бизнесмен из Новосибирска объяснил, какие убытки терпят владельцы помещений из-за пандемии и почему они не могут отменить арендную плату;
- пассажиры рейса, прилетевшего в Новосибирск из Москвы, пожаловались, что в аэропорту им пришлось находиться в толпе, чтобы дождаться контрольного осмотра медиков;
- пара новосибирцев выкладывает шуточные фотографии того, как можно самоизолироваться. Показываем самые смешные.
НГС продолжает вести онлайн-хронику того, что происходит в регионе.