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В Новосибирской области уже 108 случаев заражения коронавирусом

В Новосибирской области уже 108 случаев заражения коронавирусом

В воскресенье, 19 апреля, в Новосибирской области, по данным оперштаба, выявлено рекордное количество людей, заражённых коронавирусной инфекцией — 22 человека. Двое из них — дети. Всего в регионе 108 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из которых 16 вылечились и трое умерли.

Рассказываем, что ещё произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:

НГС продолжает вести онлайн-хронику того, что происходит в регионе.

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коронавирус в Новосибирске
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