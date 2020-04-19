В воскресенье, 19 апреля, в Новосибирской области, по данным оперштаба, выявлено рекордное количество людей, заражённых коронавирусной инфекцией — 22 человека. Двое из них — дети. Всего в регионе 108 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», из которых 16 вылечились и трое умерли.

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