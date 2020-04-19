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Ребята выкладывают смешные фотографии о самоизоляции

Ребята выкладывают смешные фотографии о самоизоляции

Пара из Новосибирска - бизнесмен Михаил Демидов и студентка Екатерина Головина - решили показать, как можно самоизолироваться в условиях пандемии коронавируса.

— Просто от нечего делать, от скуки, сидя дома, решили чем-то заняться интересным и смешным. Не было какой-то цели. Просто сделали одну фотку, другую фотку. Народу понравилось, — рассказывает Михаил.

По словам пары, большинство идей для фотографий приходят в процессе. Иногда что-то интересное находят в интернете, а потом переделывают под себя.

Подобные фотографии Михаил и Екатерина планируют выкладывать до окончания режима самоизоляции.

В середине марта диджеи из Новосибирска, застрявшие в Италии на карантине, устроили балконную вечеринку для соседей.

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коронавирус в Новосибирске
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