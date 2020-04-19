Пара из Новосибирска - бизнесмен Михаил Демидов и студентка Екатерина Головина - решили показать, как можно самоизолироваться в условиях пандемии коронавируса.
— Просто от нечего делать, от скуки, сидя дома, решили чем-то заняться интересным и смешным. Не было какой-то цели. Просто сделали одну фотку, другую фотку. Народу понравилось, — рассказывает Михаил.
По словам пары, большинство идей для фотографий приходят в процессе. Иногда что-то интересное находят в интернете, а потом переделывают под себя.
Подобные фотографии Михаил и Екатерина планируют выкладывать до окончания режима самоизоляции.
В середине марта диджеи из Новосибирска, застрявшие в Италии на карантине, устроили балконную вечеринку для соседей.