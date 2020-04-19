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Люди стоят в очереди

Люди стоят в очереди

В воскресенье, 19 апреля, в новосибирский аэропорт Толмачёво прибыл рейс из Москвы. Пассажиры сообщают, что им пришлось стоять в толпе, чтобы пройти контроль.

— Нам долго не подавали трап. Мы стояли на полосе. И я очень удивилась, когда вместо того, чтобы дать рукав, нас посадили в один автобус. Там образовалась толпа. И, несмотря на то, что люди стояли в масках, очевидно, никакой дистанции соблюдать было невозможно. Когда мы приехали на терминал, то всей дружной толпой пошли мимо выдачи багажа на контроль. Полицейские говорили: «Берите багаж, вставайте в очередь. Все взяли багаж и большой толпой встали к медикам. Получилась пробка из людей, — рассказала пассажирка Александра.

Дистанцию в автобусе соблюдать невозможно

Дистанцию в автобусе соблюдать невозможно

Девушка также добавила, что иногда в их очередь попадали пассажиры, прилетевшие из Барнаула и Кемерово. Она же простояла в очереди почти полчаса.

В пресс-службе аэропорта рассказали, кто принимает решение о том, как людей будут доставлять на терминал.

— Решение об обслуживании пассажиров с использованием телетрапа или перронного автобуса принимает авиакомпания, — сообщили в Толмачёво.

Также в аэропорту добавили, что пассажиры должны сами соблюдать дистанцию. Для этого на полу нанесена специальная разметка.

НГС продолжает вести онлайн-трансляцию, обо всём, что происходит в Новосибирске в период пандемии.

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коронавирус в Новосибирскеаэропорт Толмачево
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