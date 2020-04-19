Девушка также добавила, что иногда в их очередь попадали пассажиры, прилетевшие из Барнаула и Кемерово. Она же простояла в очереди почти полчаса.

В пресс-службе аэропорта рассказали, кто принимает решение о том, как людей будут доставлять на терминал.

— Решение об обслуживании пассажиров с использованием телетрапа или перронного автобуса принимает авиакомпания, — сообщили в Толмачёво.

Также в аэропорту добавили, что пассажиры должны сами соблюдать дистанцию. Для этого на полу нанесена специальная разметка.

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