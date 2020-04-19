В воскресенье, 19 апреля, в Железнодорожном районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Как сообщают очевидцы в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», около дома по адресу Челюскинцев, 2 машина с наклейками Uber на борту не уступила дорогу мотоциклисту, после чего он завалился набок и прокатился шлемом по асфальту. От сильных травм его спасла защитная одежда.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного службы «112» в 17:42. Сообщалось, что произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.