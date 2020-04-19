Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что на следующей неделе президент примет решение о продолжении или завершении режима изоляции.



— Вспышка заболеваемости на этой неделе показала, что мы еще не вышли на плато, значит, потребуются новые решения, — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля отметил, что решение будет сложно комбинированным, потому что необходимо оставить приоритет на здоровье россиян и «не дать задохнуться экономике, которая и так находится в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись». Он также выразил надежду, что на следующей неделе в России будут видны первые признаки выхода на плато распространения коронавируса.