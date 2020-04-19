Верующие встретили главный праздник — Пасху в условиях пандемии. Еще раньше РПЦ рекомендовала не ходить в храмы и посмотреть трансляцию богослужения дома (и многие этой рекомендации послушались). Но нашлись и те, кто пошел на службу, несмотря на угрозу коронавируса.

Фотографы Сети городских порталов дежурили в разных городах страны. Мы покажем вам, как проходила Пасха в России.