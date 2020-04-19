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Так Пасха не проходила еще ни разу

Так Пасха не проходила еще ни разу

Верующие встретили главный праздник — Пасху в условиях пандемии. Еще раньше РПЦ рекомендовала не ходить в храмы и посмотреть трансляцию богослужения дома (и многие этой рекомендации послушались). Но нашлись и те, кто пошел на службу, несмотря на угрозу коронавируса.

Фотографы Сети городских порталов дежурили в разных городах страны. Мы покажем вам, как проходила Пасха в России.

Конечно, самый безопасный способ — это посмотреть богослужение онлайн. Но так делали не все

Конечно, самый безопасный способ — это посмотреть богослужение онлайн. Но так делали не все

Новосибирск. Прихожане собрались за забором храма

Новосибирск. Прихожане собрались за забором храма

Верующие и служащие оказались по разные стороны забора

Верующие и служащие оказались по разные стороны забора

В Ростове-на-Дону первыми на службу пришли полицейские

В Ростове-на-Дону первыми на службу пришли полицейские

Ростовский митрополит изначально попросил проявить смирение и остаться на Пасху дома. В храмы никого не пускали

Ростовский митрополит изначально попросил проявить смирение и остаться на Пасху дома. В храмы никого не пускали

Омск. То, что это фото сделано в 2020 году, выдают две женщины в масках

Омск. То, что это фото сделано в 2020 году, выдают две женщины в масках

Уфа. Пасхальное богослужение в соборе Рождества Богородицы прошло при закрытых дверях

Уфа. Пасхальное богослужение в соборе Рождества Богородицы прошло при закрытых дверях

В Ярославле верующих пустили в храм, но попросили держать дистанцию

В Ярославле верующих пустили в храм, но попросили держать дистанцию

В Самаре Пасха-2020 отличается от прошлых тем, что на прихожанах появились защитные маски

В Самаре Пасха-2020 отличается от прошлых тем, что на прихожанах появились защитные маски

В Нижнем Новгороде в храме закрыли двери и выключили свет. Служба началась при свечах

В Нижнем Новгороде в храме закрыли двери и выключили свет. Служба началась при свечах

К храмам ни проехать ни пройти. Священники завешивали окна тканью — чтобы с улицы не было видно, что идет служба

К храмам ни проехать ни пройти. Священники завешивали окна тканью — чтобы с улицы не было видно, что идет служба

К одному храму верующие все-таки смогли пробраться — через задний вход

К одному храму верующие все-таки смогли пробраться — через задний вход

В Красноярске верующих пустили и в храмы, и к иконам

В Красноярске верующих пустили и в храмы, и к иконам

Дистанцию, кажется, соблюдали

Дистанцию, кажется, соблюдали

Казанский собор Волгограда. Для прихожан храм закрывать не стали, но фотографов перед началом службы настойчиво попросили удалиться

Казанский собор Волгограда. Для прихожан храм закрывать не стали, но фотографов перед началом службы настойчиво попросили удалиться

На входе, как положено, измеряли температуру

На входе, как положено, измеряли температуру

Мы поздравляем всех с праздником светлой Пасхи, но просим оставаться дома и соблюдать правила самоизоляции. Только сократив личные контакты, мы сможем пережить пандемию и вернуться к привычной жизни!

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