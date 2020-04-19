Заельцовский районный суд города Новосибирска рассмотрел два иска от Роспотребнадзора к гражданам, прибывшим из эпидемиологически неблагополучных стран и отказавшихся от изоляции в условиях обсерватора.
— Судом по одному из административных исковых заявлений удовлетворены требования о принудительной изоляции в условиях обсерватора в отношении 3 лиц, двое из которых являются несовершеннолетними. По второму административному иску производство прекращено, в связи с отказом представителя административного истца от административного иска, ввиду добровольного выполнения санитарно-профилактических мероприятий, — пояснили в пресс-службе суда.
В ведомстве подчеркнули, что ответчики ставили под угрозу как своё здоровье, так и здоровье окружающих.
До этого мы рассказывали про новосибирца, которого суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за проживание во время самоизоляции не по прописке.
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