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К спасателям обратились родители мальчика

К спасателям обратились родители мальчика

Спасатели помогли родителям проникнуть в квартиру, где был заперт семилетний мальчик. Инцидент произошёл в Кировском районе Новосибирска на улице Виктора Уса.

— Заблокирована дверь, в квартире не отзывается ребёнок. Доступ родителей в квартиру обеспечен, — сообщает МАСС.

Мальчик был передан родителям, в медицинской помощи он не нуждался. Спасатели рекомендуют не оставлять детей одних в квартире даже на несколько минут.

Сегодня НГС уже писал о том, как новосибирские спасатели пришли на помощью трёхлетнему ребёнку, рука которого застряла в дверном косяке.

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спасателиМАССребенок заперт в квартире
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