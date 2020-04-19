Спасатели помогли родителям проникнуть в квартиру, где был заперт семилетний мальчик. Инцидент произошёл в Кировском районе Новосибирска на улице Виктора Уса.



— Заблокирована дверь, в квартире не отзывается ребёнок. Доступ родителей в квартиру обеспечен, — сообщает МАСС.



Мальчик был передан родителям, в медицинской помощи он не нуждался. Спасатели рекомендуют не оставлять детей одних в квартире даже на несколько минут.



Сегодня НГС уже писал о том, как новосибирские спасатели пришли на помощью трёхлетнему ребёнку, рука которого застряла в дверном косяке.