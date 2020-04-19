Владимир Путин поздравил верующих с праздником Пасхи. Президент записал видеообращение, в котором не забыл упомянуть о коронавирусе — из-за пандемии россиянам рекомендовали не ходить на службу в церковь и молиться дома.
— В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всем мире, — коронавирусной инфекции. Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения, — сказал Путин.
Президент отметил, что Россия работает на опережение в борьбе с коронавирусом.
— Да, все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении. Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой.
Путин поблагодарил всех, кто «по зову сердца протягивает руку помощи ближним».
— У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы.
Напомним, что в этом году президент впервые отказался от посещения храма Христа Спасителя. Его пресс-секретарь сообщал, что Путин намерен поставить свечку в часовне на территории своей резиденции.