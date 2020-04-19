Владимир Путин поздравил верующих с праздником Пасхи. Президент записал видеообращение, в котором не забыл упомянуть о коронавирусе — из-за пандемии россиянам рекомендовали не ходить на службу в церковь и молиться дома.



— В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всем мире, — коронавирусной инфекции. Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения, — сказал Путин.

