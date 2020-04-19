Днём в это воскресенье, 19 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался сначала в припаркованную Toyota Vitz, а затем перевернулся на бок.
По информации очевидцев, водитель двигался в сторону улицы Выборной.
— Я ехал позади «Мерседеса», водитель «Мерседеса» ехал со скоростью где-то 80 км/час, перед ним выскочила машина, которая разворачивалась на красный свет, водителю «Мерседеса» пришлось уйти от столкновения, поэтому он и не справился с управлением, — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии. — Молодой человек самостоятельно выбрался из «Мерседеса».
По информации очевидцев, в ДТП никто не пострадал. На месте аварии сейчас работают сотрудники полиции.
На днях в Новосибирской области произошло первое ДТП с участием велосипеда — 14 апреля в селе Малореченка Коченёвского района на улице Школьной водитель «Шевроле» наехал на велосипедиста, который ехал по краю проезжей части.