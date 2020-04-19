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На Снегирях загорелась квартира многоэтажного дома

На Снегирях загорелась квартира многоэтажного дома

Сегодня примерно в 12:00 в микрорайоне Снегири по адресу Рассветная, 2/1 загорелась квартира на 9-м этаже.

— Сейчас они локализовали маленько, пожарные там работают, дым идёт, — рассказал корреспонденту НГС очевидец Денис. — Две машины, больше не приезжают. Дым с обратной стороны дома идёт, с лицевой нет. Народ в окна, вон, весь высунулся, смотрит.

По словам свидетеля пожара, жители подъезда, в котором загорелась квартира, вышли из дома самостоятельно, до приезда пожарных. Сотрудники МЧС ликвидировали с верхнего этажа несколько человек, среди них были дети.

В пресс-службе ГУ МЧС по НСО пояснили, что информации о пострадавших при пожаре в ведомство не поступало. По словам жителей дома, женщине, проживающей в квартире, где произошёл пожар, оказали помощь врачи скорой на месте.

Сегодня стало известно о том, что в посёлке Коченёво Новосибирской области третий день горит свалка — едкий дым мешает жителям. Люди вынуждены уезжать за территорию посёлка и ночевать в машинах.

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пожаргорит домЖК "Снегири"
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