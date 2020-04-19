В посёлке Коченёво Новосибирской области третий день горит свалка — едкий дым мешает жителям.
— Люди покидают свои жилища, поскольку невозможно дышать, и мы задыхаемся, — рассказал житель посёлка. — В рабочем посёлке третий день горит свалка на площади несколько тысяч квадратных метров. Земля муниципальная, администрация не справляется своими силами с тушением. Мы сегодня ночью (19 апреля - прим.ред.) с беременной женой были вынуждены выехать за пределы Коченёво и ночевать в машине.
Речь идёт о свалке, которая находится в посёлке рядом с мусороперерабатывающим заводом.
— Информация о том, что горит свалка, передана в администрацию района, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по НСО. — Там задействованы силы и средства муниципалитета. Бульдозеры, экскаваторы и так далее.
Недавно в Новосибирске загорелся мусорный полигон «Левобережный». Огонь был настолько сильным, что поднимался на несколько метров в высоту, а дым окутал улицу Малыгина и Хилокскую. На полигоне с утра побывал и фотокорреспондент НГС.