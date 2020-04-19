За последние сутки в России выявили 6060 заболеваний коронавирусом. Общее число зараженных, по официальным данным, — 42 853. 234 человека выздоровели, в общей сложности таких 3291 человек. 48 человек за сутки скончались, с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 361 человек.



Под подозрением на COVID-19 остаются 132 тысячи россиян, они находятся под наблюдением медиков, сообщили в Роспотребнадзоре. На сегодняшний день проведено более 1,9 млн тестов.

На планете, по подсчетам университета Хопкинса, зафиксировано 2 329 539 случаев коронавируса. Первое место занимают США, где более 735 тысяч заражений, на втором — Испания (194 тысячи заражений), на третьем — Италия (175 тысяч случаев).

