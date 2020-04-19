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Сейчас с подростком работают полицейские

Сейчас с подростком работают полицейские

В социальных сетях появилась информация о розыске 13-летнего подростка - мальчик ушёл из дома по улице Южная вчера, 18 апреля, примерно в 21:00.

— Сегодня нашли, он гулял на Связистов, — рассказал корреспонденту НГС отец мальчика Алексей Ковальский. — Быстро схватились, оперативно сработались, всё нашёлся.

Среди особых примет мальчика была указаны косолапие и «чудаковатость в общении». В полиции корреспонденту НГС подтвердили информацию.

— Нашли, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Быстро схватились, оперативно сработали.

Недавно НГС писал о том, что полицейские нашли тело 20-летнего водителя Opel Corsa, который пропал в Новосибирске неделю назад. Тело автомобилиста нашли на ж/д путях в Забайкальском крае.

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