В социальных сетях появилась информация о розыске 13-летнего подростка - мальчик ушёл из дома по улице Южная вчера, 18 апреля, примерно в 21:00.
— Сегодня нашли, он гулял на Связистов, — рассказал корреспонденту НГС отец мальчика Алексей Ковальский. — Быстро схватились, оперативно сработались, всё нашёлся.
Среди особых примет мальчика была указаны косолапие и «чудаковатость в общении». В полиции корреспонденту НГС подтвердили информацию.
— Нашли, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Быстро схватились, оперативно сработали.
Недавно НГС писал о том, что полицейские нашли тело 20-летнего водителя Opel Corsa, который пропал в Новосибирске неделю назад. Тело автомобилиста нашли на ж/д путях в Забайкальском крае.