Пострадали дети: в Новосибирской области произошло первое ДТП с велосипедом

В Новосибирской области произошло первое ДТП с участием велосипеда - 14 апреля в селе Малореченка Коченёвского района на улице Школьной водитель «Шевроле» наехал на велосепидиста, который ехал по краю проезжей части.



Авария произошла примерно в 16:20.

— В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести двое несовершеннолетних 2006 и 2009 годов рождения – первый управлял велосипедом, второй находился в качестве пассажира на багажнике. Оба пострадавших были доставлены в больницу, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

