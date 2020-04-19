19 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 73.94
eur 80.11
Тема дня Рекордное число заболевших за сутки в НСО
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 73.94
eur 80.11

Все новости

Все новости
Происшествия

Пострадали дети: в Новосибирской области произошло первое ДТП с велосипедом

Иномарка влетела в велосипед - в больницу были доставлены двое детей

1 837
16 Обсудить

Поделиться

В настоящее время идёт разбирательство по факту ДТП

В настоящее время идёт разбирательство по факту ДТП

В Новосибирской области произошло первое ДТП с участием велосипеда - 14 апреля в селе Малореченка Коченёвского района на улице Школьной водитель «Шевроле» наехал на велосепидиста, который ехал по краю проезжей части.

Авария произошла примерно в 16:20.

— В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести двое несовершеннолетних 2006 и 2009 годов рождения – первый управлял велосипедом, второй находился в качестве пассажира на багажнике. Оба пострадавших были доставлены в больницу, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В прошлом году НГС рассказывал о том, как в Первомайском районе Новосибирска 3-летняя девочка на самокате попала под машину во дворе.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПавариявелосипедаварии с велосипедистами
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (16)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!