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На Обском море начал работать паром между Чингисом и Спирино

В этом году для жителей деревень проезд на пароме будет бесплатным

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Паром «Барабинск» переправляет людей из одного село в другое уже второй год

Паром «Барабинск» переправляет людей из одного село в другое уже второй год

Сегодня утром, 19 апреля, в Новосибирской области начал работать паромная переправа между сёлами Спирино и Чингис - паром «Барабинск» принадлежит частнику.

— С сегодняшнего дня по графику прошлого года начал работать паром у нас, — рассказала корреспонденту НГС сотрудница паромной переправы, жительница села Чингис Наталья Мельничук. — Это транспортно-пассажирские перевозки с одного берега на другой. С села Чингис в село Спирино. И обратно.

Женщина уточнила, что в этом году провоз легкового автомобиля стоит всего 250 рублей, а для жителей сел и вовсе сделали проезд бесплатным.

— У нас очень хороший паром, и очень хорошие люди здесь живут, — подчёркивает женщина. — В прошлом году нам препятствовали работать, думаю, в этом году никто не будет мешать нам работать. Мы такой паром ждали очень много лет. И вот уже второй год люди не нарадуются. Такой комфортабельный паром. Чёткий, с соблюдением расписания. В общем мы довольны.

Напомним, в 2018 году НГС писал о том, что паром между Чингис и Спирино работал с перебоями, из-за чего трезанными от районного центра — посёлка Ордынского — оказались сотни жителей правого берега Оби.

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паромная переправа
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