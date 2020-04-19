На Обском море начал работать паром между Чингисом и Спирино

Сегодня утром, 19 апреля, в Новосибирской области начал работать паромная переправа между сёлами Спирино и Чингис - паром «Барабинск» принадлежит частнику.



— С сегодняшнего дня по графику прошлого года начал работать паром у нас, — рассказала корреспонденту НГС сотрудница паромной переправы, жительница села Чингис Наталья Мельничук. — Это транспортно-пассажирские перевозки с одного берега на другой. С села Чингис в село Спирино. И обратно.

Женщина уточнила, что в этом году провоз легкового автомобиля стоит всего 250 рублей, а для жителей сел и вовсе сделали проезд бесплатным.