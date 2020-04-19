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Спасатели вытащили руку трёхлетнего ребёнка из дверного косяка в Новосибирске

Ребёнок случайно придавил пальцы руки между косяком и межкомнатной дверью

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Родители не знали как помочь малышу самостоятельно и поэтому вызвали спасателей

Родители не знали как помочь малышу самостоятельно и поэтому вызвали спасателей

Вчера утром 18 апреля новосибирские спасатели пришли на помощью трёхлетнему ребёнку, рука которого застряла в дверном косяке.

Инцидент произошёл на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска примерно в 07:51.

— Прибыв на место спасатели осмотрели дверной косяк и пальчики ребёнка, зафиксировали дверь и с помощью слесарного инструмента расширили щель косяка. Пальчики ребёнка были аккуратно извлечены. Мальчик был передан родителям и бригаде врачей скорой помощи для осмотра, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.

Ребёнок был освобождён примерно в 08:28. Спасатели напоминают, что если ребёнок просунул руки в дверной косяк, необходимо зафиксировать с помощью подручных средств дверь в одном положение. Обязательно успокойте ребёнка и постарайтесь расширить щель с помощью любого инструмента, который есть в доме - подойдёт стамеска, отвёртка, монтировка и так далее.

— Вытащите пальчики ребёнка, осмотрите их, если они покраснели, приложите холод. Проверьте, сгибаются они или нет. Если есть подозрение на травму или перелом, вызывайте скорую помощь, — подчёркивают в ведомстве.

Ранее НГС писали как новосибирские спасатели помогли 10-летнему мальчику извлечь зажатую между рамой и колесом велосипеда ногу. Ребёнок катался на велосипеде по улице Вертковской в Кировском районе.

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