Спасатели вытащили руку трёхлетнего ребёнка из дверного косяка в Новосибирске

Ребёнок был освобождён примерно в 08:28. Спасатели напоминают, что если ребёнок просунул руки в дверной косяк, необходимо зафиксировать с помощью подручных средств дверь в одном положение. Обязательно успокойте ребёнка и постарайтесь расширить щель с помощью любого инструмента, который есть в доме - подойдёт стамеска, отвёртка, монтировка и так далее.

— Вытащите пальчики ребёнка, осмотрите их, если они покраснели, приложите холод. Проверьте, сгибаются они или нет. Если есть подозрение на травму или перелом, вызывайте скорую помощь, — подчёркивают в ведомстве.



Ранее НГС писали как новосибирские спасатели помогли 10-летнему мальчику извлечь зажатую между рамой и колесом велосипеда ногу. Ребёнок катался на велосипеде по улице Вертковской в Кировском районе.

