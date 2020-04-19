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Весна

В Новосибирске появились первые лимонницы

Весенние бабочки пережили зиму и вылетели на тёплую погоду

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Новосибирец заметил бабочек в лесу на Ключ-Камышенском плато

Новосибирец заметил бабочек в лесу на Ключ-Камышенском плато

В Новосибирске появились первые весенние бабочки — их стали замечать как только установилась тёплая погода.

— В смешанном лесу на Ключ-Камышенском плато сфотографировал бабочек, это лимонницы, — рассказал читатель НГС.

Лимонницы вместе с другими дневными бабочками, такими как траурницы, крапивницы и павлиний глаз, появляются в Сибири первыми. Но по словам доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника Института систематики и экологии животных СО РАН Владимира Дубатолова, массово бабочки начнут появляться в городе только в июне.

По словам ученого, в Новосибирской области обитают больше тысячи видов бабочек, и многие из них легко переживают крепкие сибирские морозы. Они и появляются первыми с наступлением тёплых дней.

В Новосибирск по-настоящему пришла весна — на этой неделе температура днём стабильно держалась выше 10 градусов. Тепло помогло природе проснуться: снег растаял, а в городе начали распускаться первые листья и расцвели полевые цветы.

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