В Новосибирске появились первые лимонницы

По словам ученого, в Новосибирской области обитают больше тысячи видов бабочек, и многие из них легко переживают крепкие сибирские морозы. Они и появляются первыми с наступлением тёплых дней.



В Новосибирск по-настоящему пришла весна — на этой неделе температура днём стабильно держалась выше 10 градусов. Тепло помогло природе проснуться: снег растаял, а в городе начали распускаться первые листья и расцвели полевые цветы.

