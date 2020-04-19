В Новосибирске появились первые лимонницы

В Новосибирске появились первые весенние бабочки — их стали замечать как только установилась тёплая погода.
— В смешанном лесу на Ключ-Камышенском плато сфотографировал бабочек, это лимонницы, — рассказал читатель НГС.
Лимонницы вместе с другими дневными бабочками, такими как траурницы, крапивницы и павлиний глаз, появляются в Сибири первыми. Но по словам доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника Института систематики и экологии животных СО РАН Владимира Дубатолова, массово бабочки начнут появляться в городе только в июне.
По словам ученого, в Новосибирской области обитают больше тысячи видов бабочек, и многие из них легко переживают крепкие сибирские морозы. Они и появляются первыми с наступлением тёплых дней.
В Новосибирск по-настоящему пришла весна — на этой неделе температура днём стабильно держалась выше 10 градусов. Тепло помогло природе проснуться: снег растаял, а в городе начали распускаться первые листья и расцвели полевые цветы.