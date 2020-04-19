Накануне стало известно, что в Новосибирской области впервые коронавирусная инфекция подтвердилась у ребёнка.

На этой неделе мы вместе с вирусологом разбирались, почему у нас так много заболевших (за три дня было 25 человек). Эксперт в какой-то степени оказался прав: статистика по заболевшим продолжает ухудшаться.

С редакцией НГС вечером в субботу связались родные 60-летней женщины, которая никуда из города не выезжала и с приезжими не контактировала. Она сейчас лежит с коронавирусом в больнице, состояние тяжелое, врачам пришлось ввести её в кому. Из странного: когда она простыла, то рентген ничего не показал.

Есть и истории выздоровевших. НГС пообщался с сибирячкой, которая попала в больницу с коронавирусом. Женщина рассказала, что температура у неё поднялась только на девятый день. Какие еще симптомы у неё былим - читайте тут.

Если вы знаете заболевших коронавирусом или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону 8 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

