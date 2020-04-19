Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новых случаях заболевания в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, среди них — 20 взрослых и 2 ребенка.
— За пределы региона выезжал только один человек: он вернулся из Москвы, находился под медицинским наблюдением. Клинических проявлений инфекции у него нет. Десять человек контактировали с уже выявленными пациентами. Одиннадцать никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали, — пояснили в оперштабе.
Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 108. Из них 16 человек выздоровели, трое скончались. К списку районов, в которых выявили коронавирусную инфекцию, добавились Колыванский и Здвинский.
— В детской больнице № 3 находятся 32 ребенка с подозрением на COVID-19. В том числе трое детей с подтвержденным диагнозом. В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 19 апреля госпитализировано 165 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
Накануне стало известно, что в Новосибирской области впервые коронавирусная инфекция подтвердилась у ребёнка.
На этой неделе мы вместе с вирусологом разбирались, почему у нас так много заболевших (за три дня было 25 человек). Эксперт в какой-то степени оказался прав: статистика по заболевшим продолжает ухудшаться.
С редакцией НГС вечером в субботу связались родные 60-летней женщины, которая никуда из города не выезжала и с приезжими не контактировала. Она сейчас лежит с коронавирусом в больнице, состояние тяжелое, врачам пришлось ввести её в кому. Из странного: когда она простыла, то рентген ничего не показал.
Есть и истории выздоровевших. НГС пообщался с сибирячкой, которая попала в больницу с коронавирусом. Женщина рассказала, что температура у неё поднялась только на девятый день. Какие еще симптомы у неё былим - читайте тут.
Если вы знаете заболевших коронавирусом или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону 8 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.